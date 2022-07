Analytik: Západ na Ukrajinu posílá hlavně "staré krámy". Pořádné zbraně docházejí

Kyjev před pár týdny uvedl, že Ukrajina by k ukončení války potřebovala od Západu na tisíce obrněných vozidel či houfnic a stovky tanků. Problém dalších dodávek ale podle analytika Jana Ludvíka tkví v tom, že západním státům začínají docházet ve skladech zásoby a výroba nových zbraní by znamenala velké finanční výdaje. "A k tomu bychom museli být připraveni se uskromnit," uvádí pro Aktuálně.cz.

V současné situaci by podle bezpečnostního analytika z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy bylo ideální, kdyby se Západ rozhodl pro jednotnou strategii vyzbrojování Ukrajiny.

"Kdyby se vymyslelo, že ji budeme vyzbrojovat tímto typem tanků, obrněných transportérů nebo děl, které na Západě ideálně stále vyrábíme, a ještě lépe, jejichž výrobu jsme schopni navýšit tak, aby to pokrylo potřeby moderní průmyslové války," komentuje Ludvík.

K výrobě nových zbraní by sice podle něj Západ měl dostatečnou ekonomickou sílu, jde ale o to, zda by se mezi politiky pro takové finančně náročné kroky našla ochota. "Pro lidi v západní Evropě nebo Spojených státech je válka vzdálenější," podotýká analytik. "Západní politici teď musí vyvažovat jejich motivaci k uskromňování - čili mezi tím, co jejich voliči přijmou, vůči tomu, co Ukrajina potřebuje," dodává.

O reálném stavu ukrajinských sil existuje podle něj stále velmi málo informací. "A to, co říkají ruské zdroje, je nepoužitelné. Ty tvrdí, že Rusové ukrajinskou armádu zničili asi čtyřikrát a zneškodnili desetkrát víc letadel a šestkrát víc tanků, než kdy Ukrajina měla," podotýká Ludvík. "Ale určitě mají velmi vysoké ztráty. A jde o to, že opravdu potřebují velké dodávky zbraní ze Západu," dodává.

Podle prohlášení poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajla Podoljaka z poloviny června by Ukrajina konkrétně potřebovala tisíc houfnic, 500 tanků, 300 salvových raketometů, dva tisíce obrněných vozidel a tisíc dronů k tomu, aby ukončila válku.

Podívejte se na video v úvodu článku, kde Ludvík také uvádí, v čem doposud byly pro Západ dodávky zbraní na Ukrajinu výhodné nebo s jakými potížemi se Ukrajinci na frontě potýkají.