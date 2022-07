KLDR chystá další jaderný test. Kimovi hraje válka na Ukrajině do karet

Severní Korea údajně dokončila před pár týdny přípravy na další jaderný test. Země v minulosti za jaderné zkoušky čelila přísným mezinárodním sankcím. Nyní je ale takový postup kvůli válce na Ukrajině podle amerického analytika Davida Fieldse nepravděpodobný. "Je dost možné, že mezinárodní napětí vytváří prostředí, v němž by KLDR za sedmý jaderný test nezaplatila tak vysokou cenu," podotýká.

Válka na Ukrajině: Analytik David Fields o KLDR a dalším jaderném testu | Video: Associated Press, Reuters

I přesto, že Severní Korea v minulosti provedla šest významných zkoušek, je její jaderný program podle analytika stále "v plenkách". "Nejreálnějším nosičem severokorejské jaderné zbraně je mezikontinentální balistická raketa a není jasné, zda jsou zbraně, které KLDR doposud testovala, pro tento nosný systém optimalizovány," zdůrazňuje Fields.

"Proto musí Severní Korea pokračovat v testování, aby vyvinula co nejmenší jaderné zbraně, které by na mezikontinentálních raketách doletěly dál," dodává analytik z Wisconsinské univerzity v Madisonu v rozhovoru pro agenturu Associated Press.

KLDR podle něj plánuje jaderné zkoušky měsíce až roky dopředu. I proto se domnívá, že tento test pravděpodobně Pchjongjang schválil dlouho před ruskou invazí na Ukrajinu. "Nicméně válka v Evropě činí jeho načasování velmi příznivým," podotýká analytik.

O dokončení příprav na sedmý jaderný test informoval jihokorejský ministr zahraničí Pak Čin. "Myslím si, že teď se jen čeká na politické rozhodnutí," uvedl v polovině června na tiskové konferenci. KLDR se podle něj nachází na křižovatce - buď provede test a zvolí si hlubší mezinárodní izolaci, nebo se vydá směrem k většímu dialogu.

Šéf americké diplomacie Antony Blinken v reakci na to uvedl, že Spojené státy se svými spojenci jsou v případě provedení další jaderné zkoušky připraveny vyvíjet na režim v Pchjongjangu tlak, a další mezinárodní sankce nevyloučil.

Podívejte se na video v úvodu článku, kde analytik také uvádí, jak si ve srovnání s KLDR stojí z hlediska jaderných zbraní Spojené státy nebo Čína či proč nyní může Pchjongjang z jaderného testu vyváznout bez větších sankcí.