Šojgu byl odsunut na druhou kolej, velitelé teď informují přímo Putina, hlásí Britové

09:42

Mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) se vydala na cestu do Záporožské jaderné elektrárny, oznámila agentura AFP s odvoláním na generálního ředitele MAAE Rafaela Grossiho, který misi vede. Do největší jaderné elektrárny v Evropě, z jejíhož ostřelování se v poslední době vzájemně obviňují Ukrajina a Rusko, by mise měla podle ředitele přicestovat "později v tomto týdnu".