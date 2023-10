Šéf OSN Guterres přijel na hranici mezi Egyptem a Gazou. Vyzývá k rychlé pomoci

Osmdesát procent Izraelců si myslí, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu by měl přijmout zodpovědnost za selhání vlády, tajných služeb a bezpečnostních složek, které podle nich přispělo k překvapivému a bezprecedentnímu útoku palestinského hnutí Hamás na Izrael ze 7. října. Vyplývá to z průzkumu deníku Maariv, o němž informoval server The Times of Israel.