Válka i explodující nájmy. Tisíce lidí plní ulice Berlína, Antifa slibuje "revoluční" 1. máj

V ulicích Berlína jdou dnes u příležitosti Svátku práce desítky tisíc lidí. Demonstrují mimo jiné proti válkám, vysokým cenám nájmů nebo proti pokračující výstavbě metropolitní dálnice. Policie je kvůli možným násilnostem v pohotovosti nejen v metropoli.
Už v noci na dnešek se konala demonstrace Take Back the Night, kterou deník Berliner Morgenpost označil jako queer feministickou. Účastníci manifestovali za svobodnou Palestinu a při pochodu se střetli s jinou levicovou manifestací, která naopak vyjadřovala podporu Izraeli. Během pochodu zapaloval dav dělobuchy, což je v Německu až na výjimky během roku zakázané. Policie následně označila akci za poklidnou, ačkoli demonstranti poškodili nejméně čtyři auta.
Dnes dopoledne pak od Braniborské brány v centru metropole vyrazil průvod k satirické prvomájové demonstraci v Grunewaldu na západě hlavního města. Tématem této demonstrace jsou explodující nájmy. Organizátoři proto ohlásili, že na setkání řízeně odpálí sociální výbušninu.
K průvodu od Braniborské brány se připojili příznivci řady iniciativ, mimo jiné Berlín bez aut, Berlín bez reklam a Pryč s A100. A100 je městská dálnice, která během rozdělení Berlína procházela jeho západní částí a později po znovusjednocení měla vytvořit vnitřní okruh metropole. Od okružních plánů město ustoupilo, dálnice se ale nadále rozšiřuje, s čímž část obyvatel nesouhlasí.
Berliner Morgenpost upozornil, že poprvé po letech v Berlíně pořádá demonstraci hnutí Antifa, které je označováno jako krajně levicové. Akci nazvanou Revoluční První máj hnutí svolalo na dnešní večer do Kreuzbergu a Neuköllnu, očekávají se zde desítky tisíc lidí. Média v tomto případě nevylučují možné násilné střety s odpůrci Antify.
Před radnicí v centru Berlína se sešly desítky tisíc lidí. Tématem jsou mimo jiné Palestina, vysoké nájmy či podpora stávkujících pracovníků dceřiných společností berlínského nemocničního koncernu Vivantes.
Úřady předem varovaly řidiče, aby v Berlíně kvůli uzavírkám dnes pokud možno nevyjížděli. Policie rovněž varovala, že doprava na západě hlavního města se dnes odpoledne kvůli cyklistické demonstraci prakticky zastaví. Další protestní průvod zase zablokoval bulváry Kurfürstendamm či Tauentzienstrasse a přilehlé okolí.
Na možné střety s demonstranty se připravila nejen policie, ale také hasiči. Ti jsou při bezpečnostních zásazích běžně vybaveni kamerami na uniformách. Záznam z kamer se průběžně přemazává, pokud hasič nestiskne tlačítko. Pro období od 30. dubna do 2. května se ale nastavení kamer změnilo tak, aby se při stisknutí zmíněného tlačítka uložila i předcházející minuta záznamu, běžně je to přitom 30 vteřin. Úřady si od toho slibují vyjasnění případných následných sporů a také lepší preventivní ochranu hasičů.
ŽIVĚ Letadlová loď USS Gerald R. Ford opustí Blízký východ, vydá se zpět do USA
Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford v příštích dnech vypluje z Blízkého východu a vydá se zpět do Spojených států. Sníží se tím vojenská přítomnost Američanů v regionu v době války s Íránem. S odvoláním na americké představitele to napsal deník The Washington Post (WP). Návrat je očekávanou úlevou pro zhruba 4500 námořníků, kteří na lodi strávili deset měsíců.
„Nedej náckům šanci!“ Prahou prošel prvomájový pochod proti fašismu, provázely ho i potyčky
Centrem Prahy dnes odpoledne prošlo přes 1000 lidí v prvomájovém pochodu proti fašismu. Průvod vyšel zhruba půl hodiny po poledni ze Střeleckého ostrova. Trasa vedla přes Národní třídu či Jungmannovu ulici na Rašínovo nábřeží a následně na Smíchov, kde pochod skončil. Na akci dohlížela policie i antikonfliktní týmy. V souvislosti s akcí řešili policisté potyčku mezi účastníky průvodu a odpůrci.
"Naprosto příšerné Španělsko." Trumpův vztek trvá, zvažuje stažení dalších vojáků z Evropy
Donald Trump vážně zvažuje stažení amerických vojáků z Itálie a Španělska. V noci na pátek to uvedla agentura Reuters. Už dříve americký prezident hovořil o snížení počtu amerických vojáků v Německu. Trump dlouhodobě kritizuje evropské členy NATO včetně Itálie, Španělska a Německa, že odmítají podpořit americkou-izraelskou válku proti Íránu a že nedostatečně investují do obrany.
Nový začátek Nové sociální demokracie. Špidla na 1. máje prozradil plány s levicí
Že se bývalý český premiér a také expředseda sociální demokracie Vladimír Špidla chystá založit novou stranu na základech té původní, je známo už několik týdnů. Ale až teď, symbolicky na Svátek práce – 1. máje, je to jisté. Špidla v pátek odpoledne oficiálně oznámil vznik Nové sociální demokracie a začal sbírat podpisy potřebné pro její zapsání na ministerstvu vnitra. Aktuálně.cz bylo u toho.
Rumunský bizár. Sanitka s brutálně zraněným fotbalistou uvízla na hřišti
Děsivé zranění během fotbalového zápasu v Rumunsku doprovodil neuvěřitelný chaos, když sanitka uvízla na hřišti. Hráči ji museli tlačit, aby odvezla zraněného.