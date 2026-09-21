Válka budoucnosti dorazila do Srbska. Tohle si elitní vojáci vzali s sebou do terénu

Na srbském vojenském cvičení Pobednik 2026 se poprvé veřejně ukázali ozbrojení robotičtí psi. Čtyřnohé stroje představila jedna z elitních jednotek srbské armády. Mají vojákům pomáhat s průzkumem a dalšími úkoly v příliš nebezpečném terénu.
Robotické psy zachytili reportéři srbské veřejnoprávní televize RTS během cvičení na polygonu Pešter. Podle vojáků jsou součástí výbavy 72. brigády a pracují v koordinaci se speciálními jednotkami. Jejich úkolem je mimo jiné průzkum a plnění úkolů v prostředí, kde by nasazení vojáků bylo příliš rizikové.
Nejde přitom o jediný typ bezosádkové techniky, kterou Srbové zkoušejí. 72. brigáda používá také pozemní robotické platformy Mali Miloš, průzkumné systémy Vrabac a Senka a několik typů bezpilotních letounů.
Podle srbského ministerstva obrany mají robotizované a bezosádkové systémy sloužit k průzkumu, pozorování, přenosu dat i podpoře jednotek. Zároveň snižují riziko pro vojáky.
Cvičení Pobednik 2026 přitom nebylo jen technologickou přehlídkou. Do cvičení se na polygonu Pešter podle ministerstva obrany zapojilo více než 2000 vojáků a přes 500 kusů vojenské techniky.
Vedle tanků, obrněných vozidel, letounů, vrtulníků, dělostřelectva a raketových systémů se v terénu představily také bezosádkové a robotizované platformy.
Nasazení robotů přichází jen několik týdnů poté, co srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil další rozvoj robotiky v zemi. Při otevření nové továrny čínské společnosti Minth v Šabaci 29. srpna uvedl, že už brzy bude veřejnosti představena první aplikace robotů v srbské armádě.
Srbsko se tak snaží dostat bezosádkové systémy přímo do výzbroje pozemních jednotek. Televize RTS zároveň upozorňuje, že robotičtí psi zatím nemají ve světových armádách široké operační využití a v řadě zemí zůstávají ve fázi vývoje či testování.
Na Pešteru se ukázalo, že pro srbské speciální jednotky už nejde jen o technologický experiment. Robotický pes se objevil přímo v terénu po boku vojáků jako součást jejich výbavy.