Válka bude ještě dlouhá a bolestivá, předpovídá expert. Jak jde plán „ničení“ tisíců Rusů?

Zatímco ukrajinské dálkové drony systematicky zasahují „srdce ruské ekonomiky“ a Rusko odpovídá tvrdým bombardováním měst, Kyjev přistoupil k zásadní personální změně ve velení ozbrojených sil. Dosavadního velitele ukrajinských ozbrojených sil Oleksandra Syrského vystřídal mladší Mychajlo Drapatyj. Jak se tím mění scénáře války? O tom v pořadu Spotlight mluví bezpečnostní expert Michal Smetana.
Syrskyj byl sice občas vnímaný jako „řezník“, který se při držení pozic příliš neohlíží na ztráty, na druhou stranu podle Smetany nejde o nekompetentního velitele. „Má obrovskou zásluhu v klíčových momentech této války, včetně obrany Kyjeva v roce 2022, úspěšné charkovské ofenzivy v roce 2022. Je to člověk s obrovskými zkušenostmi, který byl silným článkem ukrajinské snahy bránit se ruské invazi,“ míní Smetana.
Zároveň ale připomíná, že s sebou dnes už odvolaný generál nesl dědictví sovětských časů a vedení armády, které bylo nepružné, více orientované na mikromanagement a mnohem méně bralo ohledy na životy jednotlivých vojáků.
„Velmi často docházelo ke kontroverzním rozhodnutí, například bránit některé pozice, protože to bylo politicky chtěné, ale zároveň to vojensky už nedávalo smysl,“ poukazuje.
Naproti tomu generál Drapatyj je považován za velitele s modernějším pohledem. „Je to člověk, který určitě má důvěru důstojníků... v tomto kontextu je to velmi dobrá volba, která může tomu všemu dát pozitivní svěží vítr,“ uvádí k výměně expert.
Válka může být dlouhá a bolestivá
Výběr Drapatého podle něj také ukazuje na to, že se válka se dostává do další fáze, kdy není vidět její jasný konec a ukrajinská společnost počítá s tím, že konflikt ještě může být dlouhý a bolestivý.
Namísto velkých a riskantních protiofenziv se takKyjev soustředí na systematickou degradaci ruských vojenských i ekonomických kapacit. Útoky na rafinérie a sklady munice mají za cíl učinit válku pro Kreml dlouhodobě neudržitelnou.
„Myšlenka je ne, že Rusko najednou ekonomicky zkolabuje, ale že válka se pro něj stane dlouhodobě velmi těžko udržitelnou, že systémové problémy, které v ekonomice mají, se začnou zvyšovat, interagovat mezi sebou a problémy prohlubovat,“ podotýká Smetana.
50 tisíc vyřazených Rusů měsíčně
Důležitým pilířem této strategie je také eliminace živé síly protivníka. Bývalý ministr obrany Mychajlo Fedorov si stanovil cíl vyřadit z boje až 50 tisíc ruských vojáků měsíčně.
„Ačkoli jde o ambiciózní hodnotu, ukrajinské statistiky se k ní v poslední době přibližují, například při rekordním hlášení 1 600 vyřazených okupantů za jediný den. Pro Ukrajinu je klíčové, že se tyto ztráty dostávají nad úroveň, kterou je Rusko schopno běžně nahrazovat novou mobilizací,“ říká expert.
Přesto však ruská armáda zůstává nebezpečným a adaptabilním soupeřem. I když trpí rigidním dědictvím a „toxickou motivací“ k překrucování hlášení o situaci na frontě, dokáže se učit z vlastních chyb, což dokazuje například snížení efektivity systému HIMARS po počátečním úspěchu.
Jedním z největším rizik pro další vývoj konfliktu podle Smetany zůstává možnost další vlny ruské mobilizace. Prezident Putin se k tomuto politicky citlivému kroku zatím zdráhá přistoupit, avšak ukrajinská strana varuje, že by k němu mohlo dojít již během podzimu.
„Pokud by Rusko výrazně navýšilo tyto kapacity, mohlo by to být pro Ukrajinu velmi nepříjemné,“ varuje odborník. Zda válka skončí kolapsem jedné ze stran, nebo dohodou vynucenou vyčerpáním, zůstává nejasné, ale současná ukrajinská strategie směřuje k tomu, aby cena za pokračování konfliktu byla pro Rusko neúnosná a přiměla Kreml k reálným ústupkům.
Jak se ruská armáda dokázala přizpůsobit západním technologiím, jako jsou systémy HIMARS, a proč jejich efektivita v čase klesla? Jaký je přesný rozdíl mezi počtem mrtvých a celkovými ztrátami (vyřazenými z boje) a proč dochází k častým záměnám v těchto číslech? A jaká politická rizika by přineslo Putinovu režimu mobilizace?
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
0:00 - 07:02 – Co znamená odchod Oleksandra Syrského a příchod Mychajla Drapatého pro ukrajinskou armádu a vztahy mezi politickým a vojenským vedením? Jaký vliv na tuto změnu měly protesty veřejnosti a jaké jsou silné a slabé stránky bývalého velitele?
07:02 - 10:11 – Jaký je rozdíl mezi „moderními“ a „sovětskými“ generály v ruské armádě a jak se Rusové přizpůsobují na bojišti? Využívají efektivně moderní technologie, nebo se stále spoléhají na masivní útoky a starou doktrínu?
10:11 - 15:52 – Jak se daří Ukrajině vyřazovat ruské vojáky z boje a jaký je aktuální trend ruských ztrát? Jsou tato čísla udržitelná pro Rusko a jaký je rozdíl mezi počtem zabitých a celkově vyřazených vojáků?
17:17 - 22:31 – Jaký vliv mají ukrajinské útoky dálkovými drony na ruské území, cílené na infrastrukturu a ekonomiku? Mohou tyto útoky přinutit Kreml k ukončení války, nebo je jejich dopad spíše dlouhodobý a systémový?
22:31 - konec – Jaké jsou možné scénáře ukončení války a hrozí kolaps jedné ze stran? Jaká politická a ekonomická rizika by pro Rusko představovala další vlna mobilizace a jak by ovlivnila průběh konfliktu?