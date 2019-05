"Válím se u ruského oligarchy na Ibize." Komik žertoval o Stracheho aféře už v dubnu

Narážky na video, které tento pátek odstartovalo kauzu kolem rakouského vicekancléře a šéfa protiimigrační Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Heinze-Christiana Stracheho, dělal už před více než měsícem německý satirik Jan Böhmermann. Spekuluje se proto, zda za ním nestojí právě on. Podobnými kousky je v Německu proslulý.

Böhmermann v dubnu dostal rakouskou televizní cenu Romy. Když za ni skrze telemost děkoval, řekl: "Povaluju se zrovna celkem zkoksovaný a nabitý Red-Bullem s pár obchodními přáteli z FPÖ ve vile ruského oligarchy na Ibize a vyjednávám o tom, jestli a jak bych mohl převzít (noviny) Kronen Zeitung a strhnout na sebe v Rakousku moc tvořit veřejné mínění."

Tehdy to ještě všichni přítomní považovali za vtip. Nyní se ale ukazuje, že šlo o poměrně přesný popis videa z roku 2017, na němž s údajnou příbuznou ruského oligarchy, která tvrdila, že chce investovat do Kronen Zeitung, Strache domlouval podporu své strany výměnou za zajištění státních zakázek.

To, že osmatřicetiletý satirik video musel znát, potvrdil i list Süddeutsche Zeitung, který o celé aféře v pátek spolu s magazíne Spiegel informoval. Deník uvedl, že existence videa byla zjevně známa celému okruhu lidí, k němuž patřil i Böhmermann.

Jestli za celou akcí komik stojí, ale není jasné. Böhmermann sám na otázku, zda zase připravil něco, za co ho lidé budou nesnášet, ve čtvrtek ve svém pořadu Neo Magazin Royal odpověděl: "To člověk zjistí často až poté. Pro mě je tohle normální vysílání. Je ale možné, že zítra bude hořet Rakousko. Nechte se překvapit."

O zapojení satirika do celé kauzy přemýšlí i Strache, který kvůli ní odejde z politických funkcí. "Ptám se také, jakou roli pan Böhmermann v této věci hraje," řekl dnes na tiskové konferenci k případu. Své chování na nahrávce označil za hloupé a za chybu. Zároveň ale hovořil o kampani proti své osobě.

Kdo stojí za bouří? ptá se eurolídr FPÖ

Lídr kandidátky Svobodné strany Rakouska (FPÖ) do eurovoleb Harald Vilimsky tvrdí, že nynější skandál kolem šéfa strany Heinze-Christiana Stracheho prospívá německé kancléřce Angele Merkelové a šéfovi Evropské komise Jeanu-Claudeovi Junckerovi. Je podle něj třeba se ptát, kdo stojí za videem.

"Nyní jsme uprostřed bouře, bezpochyby," řekl dnes Vilimsky podle rakouského listu Der Standard svým spolustraníkům. Zároveň ale poznamenal, že příčina bouře je podivná je nutné se ptát, kdo za ní stojí. "To musela být práce profesionálů s informacemi od tajných služeb," je přesvědčen.

Také podotkl, že si nedokáže představit, že by dvojice členů FPÖ něco takového řekla, pokud by nebyla pod vlivem alkoholu. Strana podle něj před volbami do Evropského parlamentu musí zachovat klid.

Mezinárodně známým se Böhmermann stal v roce 2016 po přednesu básně tvrdě kritické vůči tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi, kvůli níž následně čelil civilnímu i trestnímu řízení a kvůli které se ve spolkové republice dokonce měnily zákony. Dílo, které obsahovalo řadu vulgarismů, líčilo tureckého prezidenta jako člověka, který porušuje lidská práva, a také jako někoho, kdo provozuje sex se zvířaty či sleduje dětské porno.