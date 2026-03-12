"Válečný zločin." Rusové bombardovali autobus plný civilistů, tohle z něj zbylo

Nejméně 20 lidí utrpělo zranění při středečním útoku ruského dronu na minibus hromadné dopravy v ukrajinském Chersonu. Video zveřejněné místními úřady ukazuje poškozené vozidlo i záchranáře, kteří poskytují první pomoc zraněným na místě.
„Ruští teroristé za bílého dne namířili dron na autobus plný lidí,“ napsal k útoku guvernér Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin na svém Telegramu. Video zveřejněné chersonskou oblastní administrativou ukazuje poničený minibus s vysklenými okny. Záchranáři na místě ošetřili zraněné, z nich je podle informací od místní samosprávy minimálně jeden člověk zraněný vážně.
Okresní prokuratura v Chersonu na svém telegramovém účtě uvedla, že útok vyšetřuje jako válečný zločin.
Podle regionální prokuratury ruské síly shodily na vozidlo výbušniny z dronu. Mezi zraněnými jsou podle úřadů ženy i muži různého věku. Všichni zranění kromě 17letého muže, který vyvázl bez větších zranění, byli následně převezeni do nemocnice.
Zpravodajská agentura Reuters uvedla, že video nezávisle ověřila a podle dostupných záběrů mělo k útoku dojít na jižním předměstí ukrajinského města.
Cherson leží přímo na frontové linii mezi Ruskem a Ukrajinou. Ruské jednotky drží pozice na východním břehu řeky Dněpr jen několik kilometrů od města, které Ukrajina osvobodila při protiofenzivě na podzim roku 2022.
Město od té doby čelí pravidelnému ostřelování a útokům dronů. Civilisté jsou podle místních úřadů často terčem útoků, protože ruské bezpilotní letouny mají dosah i do centra města.