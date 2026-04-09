Přeskočit na obsah
Benative
9. 4. Dušan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

„Válečný zločin jsou jeho filmy.“ Bílý dům se kvůli Íránu ostře opřel do známého herce

Vojtěch Štěpán

Údery Spojených států a následná slova prezidenta Donalda Trumpa o vyhlazení „jedné civilizace“ se setkala s kritikou napříč americkou veřejností. Trumpův dlouhodobý kritik herec Geogre Clooney pak v této souvislosti zmínil i válečné zločiny. Bílý dům na jeho slova reagoval nečekaně ostře.

Trump
Foto: REUTERS
„Jediný, kdo páchá válečné zločiny, je George Clooney – svými příšernými filmy a mizernými hereckými schopnostmi,“ uvedl pro deník Independent šéf komunikace Bílého domu Steven Cheung na adresu známého amerického herce. Mezi umělcem a Bílým domem totiž nedávno došlo k ostré roztržce.

Jde o americký postup v Íránu. Clooney, stejně jako část americké veřejnosti, kritizoval Trumpův výrok o tom, že chystá „zničení celé jedné civilizace“. Americký prezident tak zvyšoval tlak na Írán během vyjednávání dohody o otevření Hormuzského průlivu, důležitého pro světový obchod. Průliv byl prakticky neprůchodný poté, co Spojené státy a Izrael koncem března na Írán zaútočily.

„Rodiny přicházejí o své blízké. Děti uhořely. Světová ekonomika visí na vlásku. Nyní je čas na intenzivní debatu na nejvyšší úrovni. Ne na dětinské nadávky,“ reagoval na Trumpova slova o zániku civilizace Clooney. Později pak připojil slova o tom, že „pokud někdo řekne, že chce ukončit civilizaci, jde o válečný zločin“, na což reagoval právě šéf komunikace Bílého domu. 

Trump po intenzivní kritice nakonec ustoupil. „Za předpokladu, že Íránská islámská republika souhlasí s úplným, okamžitým a bezpečným otevřením Hormuzského průlivu, souhlasím s pozastavením bombardování a útoků na Írán na dobu dvou týdnů. Bude se jednat o oboustranné příměří,“ uvedl krátce po silných výpadech na íránský režim.

„Neúspěšný prognostik“ Clooney

Spor mezi hercem a Bílým domem ale probíhá dlouhodobě. Jak připomíná deník Independent, Trump dříve označil trojnásobného držitele Zlatého glóbu za neúspěšnou filmovou hvězdu a jednoho z „nejhorších politických prognostiků všech dob“. 

Clooney amerického prezidenta kritizoval také například za jeho vyjádření směrem k Severoatlantické alianci. „Rozbití takové instituce mě znepokojuje. Kromě mnoha chyb se domnívám, že USA s NATO dokázaly také mnoho mimořádných věcí, které obstály ve zkoušce času,“ uvedl herec známý například z filmové série Dannyho parťáci nebo vesmírné sci-fi Gravitace.

Video: Protesty před Bílým domem kvůli úderům v Íránu

Před Bílým domem proběhl protest proti útokům Spojených států a Izraele na Írán. Během protestu Donald Trump oznámil dočasné příměří mezi USA a Íránem, nepřátelské akce jsou zastaveny na dva týdny. | Video: ANADOLU AGENCY
Nejnovější
NATO Secretary General Mark Rutte Addresses MEPs At European Parliament
ŽIVĚ Spojenci NATO plní většinu požadavků USA, ze začátku ale někteří váhali, připouští Rutte

Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho dělají spojenci téměř vše, co Američané žádají v souvislosti s podporou americko-izraelských útoků proti Íránu. Ohradil se tak proti kritice od prezidenta Trumpa. Je nicméně pravdou, že některé země zpočátku "trochu váhaly" s poskytováním podpory Spojeným státům, připustil ve čtvrtek Rutte během projevu v institutu Ronalda Reagana ve Washingtonu.

