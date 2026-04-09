„Válečný zločin jsou jeho filmy.“ Bílý dům se kvůli Íránu ostře opřel do známého herce

Údery Spojených států a následná slova prezidenta Donalda Trumpa o vyhlazení „jedné civilizace“ se setkala s kritikou napříč americkou veřejností. Trumpův dlouhodobý kritik herec Geogre Clooney pak v této souvislosti zmínil i válečné zločiny. Bílý dům na jeho slova reagoval nečekaně ostře.
„Jediný, kdo páchá válečné zločiny, je George Clooney – svými příšernými filmy a mizernými hereckými schopnostmi,“ uvedl pro deník Independent šéf komunikace Bílého domu Steven Cheung na adresu známého amerického herce. Mezi umělcem a Bílým domem totiž nedávno došlo k ostré roztržce.
Jde o americký postup v Íránu. Clooney, stejně jako část americké veřejnosti, kritizoval Trumpův výrok o tom, že chystá „zničení celé jedné civilizace“. Americký prezident tak zvyšoval tlak na Írán během vyjednávání dohody o otevření Hormuzského průlivu, důležitého pro světový obchod. Průliv byl prakticky neprůchodný poté, co Spojené státy a Izrael koncem března na Írán zaútočily.
„Rodiny přicházejí o své blízké. Děti uhořely. Světová ekonomika visí na vlásku. Nyní je čas na intenzivní debatu na nejvyšší úrovni. Ne na dětinské nadávky,“ reagoval na Trumpova slova o zániku civilizace Clooney. Později pak připojil slova o tom, že „pokud někdo řekne, že chce ukončit civilizaci, jde o válečný zločin“, na což reagoval právě šéf komunikace Bílého domu.
Trump po intenzivní kritice nakonec ustoupil. „Za předpokladu, že Íránská islámská republika souhlasí s úplným, okamžitým a bezpečným otevřením Hormuzského průlivu, souhlasím s pozastavením bombardování a útoků na Írán na dobu dvou týdnů. Bude se jednat o oboustranné příměří,“ uvedl krátce po silných výpadech na íránský režim.
„Neúspěšný prognostik“ Clooney
Spor mezi hercem a Bílým domem ale probíhá dlouhodobě. Jak připomíná deník Independent, Trump dříve označil trojnásobného držitele Zlatého glóbu za neúspěšnou filmovou hvězdu a jednoho z „nejhorších politických prognostiků všech dob“.
Clooney amerického prezidenta kritizoval také například za jeho vyjádření směrem k Severoatlantické alianci. „Rozbití takové instituce mě znepokojuje. Kromě mnoha chyb se domnívám, že USA s NATO dokázaly také mnoho mimořádných věcí, které obstály ve zkoušce času,“ uvedl herec známý například z filmové série Dannyho parťáci nebo vesmírné sci-fi Gravitace.
Video: Protesty před Bílým domem kvůli úderům v Íránu
