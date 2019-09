Váleční veteráni si založili asociaci. Pomůže jim s návratem do normálního života

před 2 hodinami

V Česku vznikla Asociace spolků válečných veteránů, organizace, která podle belgického nebo britského modelu sdružuje 15 tisíc veteránů z konfliktů v Perském zálivu, Bosny, Iráku či Afghánistánu. Přibyly k nim i stovky policistů se zkušenostmi ze zahraničních riskantních misí. "Sice ty kluky měníme v dobré bojovníky a rváče, ale po odchodu do civilu jim to k ničemu není. Zahraniční mise jsou navíc tak časté, že mají problém se pak adaptovat na normální život. Chceme to změnit," říká jeden ze zakladatelů asociace Jindřich Sitta.

Asociaci válečných veteránů založilo na konci srpna sedm veteránských organizací. "Nechceme, aby tu vznikala jakási skupina vyloučených lidí, kteří budou žít podle návyků z riskantních armádních misí. Mohou z toho pramenit nejrůznější problémy: přemrštěné reakce někde v hospodě či baru jen proto, že se na veterána někdo špatně podívá anebo do něj v opilosti vrazí a on zareaguje jako někde v boji. Nechme rvačky a jakékoliv násilí," vysvětluje generální sekretář asociace Sitta, který je sám veteránem z válek v Zálivu, Afghánistánu a Kosovu. "Ve spolupráci s armádou jsme schopni vytvořit jakýsi 'odvykací detox', aby se z válečníků, kteří po splnění závazku odcházejí do civilu, stali běžní občané… jen s poněkud jinými vzpomínkami," uvedl pro Aktuálně.cz. 13 fotografií Foto: "Evropa zažila to nejhorší z člověka." V Polsku si připomněli začátek války Fungování zmíněného "odvykacího detoxu" Sitta vysvětluje na své oblíbené "teorii bílých a zelených opic". Armáda podle něj velmi důsledně a kvalitně předělá normálního kluka - v nadsázce bílou opici - v robotickou zelenou opici, která automaticky, až bezmyšlenkovitě reaguje na pokyny. "To jí jde vážně dobře. Jenomže ten kluk se po čase vrátí do normálního života jako 'zelená opice', která stále funguje jako stroj. My chceme pomoci armádě přeměnit ji zpátky v někdejší 'bílou opici'. Je to obrovsky důležitá věc," říká Sitta, který je sám lékař. Kromě toho chce Sitta ve spolupráci nejen s armádou, ale i ministerstvy obrany a vnitra pomoci také zlepšit vztah společnosti k veteránům. Podle něj by se například měly odbourat předsudky o žoldácích. Dodává však, že v některých zemích je excesů s veterány podstatně víc než v Česku. Pomoc zdravotní i právní Předseda rady nově zaregistrované asociace veteránů Karel Blahna přiznává, že se inspirovali u partnerských organizací v Belgii, Francii nebo Velké Británii. Sám Blahna velel v 90. letech minulého století kontingentu modrých baretů UNPROFOR v Chorvatsku. "Veteránská hnutí v těchto zemích jsou nám vzorem. Přispívají mimo jiné k vážnosti veteránů ve společnosti. A také k jejich plynulému a bezproblémovému začlenění do normálního života. To je i naším cílem," dodává. Podobně i ředitel odboru pro válečné veterány ministerstva obrany Eduard Stehlík přiznává, že někteří vojáci, kteří opakovaně strávili mnoho měsíců ve válečných podmínkách, se při odchodu do civilu hůře adaptují na normální život. Potřebují pak zdravotní, sociální i právní pomoc. Předsudky přetrvávají. Češi umírali za Slovensko, jejich hroby jsou často neudržované prohlédnout galerii Česká asociace veteránů je připravena pomoci bývalým vojákům či policistům i finančně, jakkoliv se podle Sitty o zadlužení veteránů těžko mluví. Dlouhodobé pobyty ve válečných oblastech narušují kromě toho také často vztahy v rodině. "I v tomto směru jsme s přispěním odborníků schopni pomoci," ujišťuje Sitta s tím, že asociace nechce od ministerstev obrany a vnitra žádné peníze. "Nechceme po společnosti, aby nám pomáhala. Chceme si v součinnosti s armádou a vnitrem pomoci sami. Mnozí z nás jsou podnikatelé, takže si umíme sehnat peníze a zajistit si sponzory. Obdobně to funguje i v partnerských asociacích zemí NATO," vysvětluje Sitta, který sám podniká. Mnohem efektivnější Válečných veteránů bude podle Karla Blahny neustále přibývat. A ačkoliv je jen vojenských už patnáct tisíc, tak je tato sociální skupina velmi roztříštěná. Podle něj vázne i spolupráce a komunikace mezi jednotlivými menšími spolky. "Asociace může mnohem efektivněji jednat s ministerstvy obrany a vnitra za vojenské, policejní a hasičské veterány nejenom o potřebách vysloužilců, ale i o tom, co mohou tito zkušení lidé republice, pokud to bude její obrana potřebovat, nabídnout," říká. Nově vzniklá Asociace spolků válečných veteránů by podle Eduarda Stehlíka z ministerstva obrany mohla konečně mluvit za vysloužilce jednotným hlasem. "Zatím si ne vždy jejich roztříštěné spolky rozumí. A ne vždy pak rozumíme my jim. Většinou nemají peníze, ale velké srdce, a proto fungují. Chtějí něco dělat, ale jsou bez kontaktů s centrem," popisuje Stehlík. "Mohli bychom mnohem efektivněji prosadit věci, které trápí nás i veterány." Video: V USA bývá problém s válečnými veterány, často se je v minulosti nedařilo integrovat, říká Petr Vašát V USA je bezdomovectví hodně spojeno s rasismem, je tam taky problém s válečnými veterány, často se je v minulosti nedařilo integrovat, říká expert | Video: Martin Veselovský | 18:29