Vakcíny jsou, ale lidé váhají. Ukrajina má jen 16 procent očkovaných, umírají i mladí

Šestitisícové městečko Moršyn nedaleko Lvova má 74 procent obyvatel naočkovaných proti koronaviru. Nikdo z nich není kvůli nákaze v nemocnici a nic se nemusí zavírat. Na Ukrajině je ale výjimkou.

Ukrajinci jsou proočkovaní velmi málo, dokonce méně než Rusové - obě dávky má jen asi 16 procent dospělých. Tempo se zvýšilo až minulý týden, kdy vláda oznámila, že očkování nebo negativní test budou podmínkou pro vstup do restaurací, kaváren a jakýchkoliv veřejných prostor. Učitelé mají očkování povinné.

Problém přitom není v tom, že by vakcíny nebyly. „Je jich dost, a lidé si dokonce mohou vybírat. Ale mnozí prostě nechtějí a jdou až teď, když se objevila perspektiva tvrdého lockdownu, ve kterém by neočkovaní nemohli prakticky nikam chodit. Ukrajinci berou očkování spíš jako šanci vyhnout se omezujícím opatřením, než že by věřili, že je to ze zdravotního hlediska žádoucí,“ popisuje deníku Aktuálně.cz Serhij Melničuk, novinář ukrajinské televize Kanal 24, s tím, že v zemi o preparátech proti covidu kolují lži.

Minulý týden věnovalo Německo Ukrajině 1,5 milionu vakcín AstraZeneca, z Polska jako dar přišly kyslíkové lahve. Vláda v Kyjevě letos v únoru zakázala distribuci a prodej ruské látky Sputnik V na svém území, neuznává ji ani u cizinců, kteří jsou jí naočkovaní. Důvodem je nepřátelství mezi oběma zeměmi, způsobené ruským obsazením Krymu a válkou na Donbase. Část východní Ukrajiny, která je pod kontrolou Moskvy a proruských separatistů, naopak používá pouze Sputnik V.

Analytik Olexandr Solonko v deníku Ukrajinska Pravda napsal, že za pomalé tempo očkování mohou také chyby z počátku pandemie, které úřady a lidé opakují. „Ukrajinská společnost je zranitelná vůči dezinformacím a selhala také komunikace mezi státem a obyvatelstvem ohledně vakcín. Proruští dezinformátoři šířili dezinformace o vakcínách a propagovali jen ty ruské. To snížilo počet lidí ochotných se očkovat, a i proto jsme tam, kde jsme,“ míní.

Podle něj ale teď může jako motivace pro očkování působit hrozba, že kdo nebude chodit do práce, protože není očkovaný, nebude vydělávat peníze.

„Na jednotce intenzivní péče máme v porovnání s předchozími vlnami mladší lidi, u kterých ale nemoc postupuje rychle a má dost těžký průběh,“ říká agentuře Reuters lékařka Taťána Michajlovská z kyjevské nemocnice. Podle ministra zdravotnictví Sergeje Ljaška tvoří neočkovaní lidé 94 procent pacientů, u kterých je nyní nutná hospitalizace v souvislosti s koronavirovou nákazou.

Agentura Ukrinform popisuje, že situace je kritická zejména v Záporožské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny. Novinářka této agentury ve své reportáži zmínila případ sedmatřicetiletého muže, který v nemocnici v Záporoží minulý týden podlehl koronaviru, přitom teprve před měsícem slavil narození dcery. „Dříve jsme se báli o pacienty, kterým je přes sedmdesát, ale teď se bojíme o všechny,“ zdůrazňuje v reportáži jeden z lékařů na jednotce intenzivní péče v Záporoží.

Novinář Serhij Melničuk pak upozorňuje, že ze sedmi milionů naočkovaných Ukrajinců jich milion žije v hlavním městě Kyjevě (země má 44 milionů obyvatel). „Začíná třetí vlna epidemie a její vrchol je ještě daleko před námi. V kritickém stavu jsou v nemocnicích hlavně neočkování lidé, ale zatím to nevypadá, že by to mělo velkou váhu jako argument pro očkování,“ dodává.

