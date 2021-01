Vakcínová turistika. Američané kvůli očkování cestují i za hranice vlastních států

Manželé Mark a Connie Wallaceovi z americké Alabamy podnikli předminulý víkend dvouhodinovou cestu zakončenou první dávkou vakcíny proti koronaviru. Protože u toho překročili hranice svého státu, stali se jedněmi z desetitisíců Američanů, kteří místo čekání na volné místo v nejbližším očkovacím středisku zvolili takzvanou vakcínovou turistiku.

Mark Wallace se snažil objednat sebe a svou 68letou ženu Connie na očkování proti koronaviru od chvíle, kdy se otevřely on-line registrační formuláře na zamluvení termínu. Stejně jako další lidé se však potýkal s technickými problémy. Systémy padaly, infolinky nestíhaly a nikde nebyla volná místa.

Po několika neúspěšných pokusech najít volné místo v očkovacích střediscích poblíž jejich domova se Wallace poohlédl za hranice své domovské Alabamy. Nakonec se mu povedlo najít volný termín v sousedním americkém státě Georgia. "Jel bych i osm hodin daleko, kdybych musel," říká v reportáži lokální stanice.

"Věděli, že jsme z jiného státu. Řekli, že je to v pořádku," popisuje Connie Wallaceová, která má problémy se srdcem, a patří proto do rizikové skupiny. "Takže jsme neměli dojem, že bychom vytlačovali někoho jiného. To bychom nechtěli," dodává.

Pro cestování přes hranice jednotlivých států za účelem očkování se vžil pojem vakcínová turistika. Tento typ cestování podle agentury Bloomberg ve Spojených státech částečně nahradil běžné cestování. V posledních týdnech navštívily Floridu, Havaj, Colorado nebo New York desítky tisíc lidí z jiných amerických států. Právě tyto oblasti obdržely více vakcinačních dávek než jiné státy USA.

Změna na Floridě

Například jen na Floridu si pro vakcínu přijelo 39 tisíc lidí z jiných částí Spojených států, tisícovka z nich dostala i druhou dávku vakcíny. Mezi nimi byli podle americké stanice CNN i Argentinci, kteří do země přicestovali speciálně kvůli očkování. Florida totiž přislíbila, že naočkuje každého nad 65 let bez ohledu na to, kde bydlí. Stala se tak jedním ze států, které nevyžadovaly potvrzení o pobytu nebo například nájemní smlouvu.

To se však koncem minulého týdne změnilo. Floridská vláda zavedla pravidla, která by měla vakcínovou turistiku do oblasti omezit. Stát nyní očkování nabízí jen místním.

"Musíte tu žít trvale nebo alespoň přechodně," oznámil guvernér Floridy Ron DeSantis. Mezi rezidenty s přechodným pobytem vláda řadí i ty, kteří tráví na Floridě několik měsíců v kuse, především v zimních měsících. "Chodí tady k lékaři a podobně, takže to je v pořádku. Turisty nebo cizince ale očkovat nechceme," dodal guvernér.

Lepší, než kdyby o vakcíny nebyl zájem

Odborníci upozorňují, že vakcínová turistika je eticky sporná. Profesor infekčních nemocí William Schaffner by ale raději než dohadování se, kdo by měl vakcínu dostat, viděl více naočkovaných. Dodává, že současný stav je lepší, než kdyby lidé o vakcínu zájem neměli. Podle statistik agentury Bloomberg počet naočkovaných ve Spojených státech v neděli překonal hranici 22 milionů.

"Jsme v situaci, kdy poptávka výrazně přesahuje zásoby, takže lidé jsou naštvaní, když zjistí, že jiní lidé přijedou a vezmou si jejich vakcínu. Ve skutečnosti je to ale vakcína nás všech," vysvětluje Marissa J. Levineová z Univerzity Jižní Floridy. Očkovací dávky jsou totiž federálním majetkem a jednotlivým americkým státům nepatří, proto je podle ní sporné požadovat po zájemcích o vakcínu například potvrzení o trvalém pobytu.

Experti však také zdůrazňují obavy z šíření koronaviru, k němuž může cestování za očkováním přispět.

