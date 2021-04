Další vakcína hlásí problémy s krevními sraženinami. Vše o látce od Johnson & Johnson

Do Česka měla 19. dubna doputovat první várka vakcíny od farmaceutické firmy Johnson & Johnson, která se podává jen v jedné dávce. Společnost se ale v úterý rozhodla pozastavit dodávky do Evropy, dokud se nevyšetří vzácné krevní sraženiny, které se s vakcínou dávají do souvislosti. Přečtěte si, nakolik jsou zjištění závažná, a další informace o preparátu.

Proč se dodávky odkládají? Evropská léková agentura EMA minulý týden oznámila, že vakcínu bude ještě přezkoumávat, protože se u šesti naočkovaných lidí objevily krevní sraženiny. V úterý pak americká firma Johnson & Johnson prohlásila, že pozastaví první dodávky vakcíny do Evropské unie, dokud se situace neprošetří. Očkování pozastavily i úřady ve Spojených státech. Odborník na bezpečnost léčiv z EMA Peter Arlett ale upozorňuje, že výskyt krevních sraženin je extrémně nízký. Jen ve Spojených státech se naočkovalo látkou od Johnson & Johnson sedm milionů lidí. Odborníci navíc připomínají, že sraženiny se v extrémně vzácných případech vyskytují i u jiných vakcín. A bojí se, že by pozastavení očkování mohlo mít dopad na šíření nemoci. Související Proč se neočkuje vakcínou AstraZeneca? Je nebezpečná? Hlavní odpovědi přehledně Podobné problémy už měla i očkovací látka od firmy AstraZeneca, kde se evropské státy nakonec shodly, že její benefity převažují nad možnými riziky. Kolik dávek Česko objednalo? Česká republika předobjednala celkem dva miliony dávek Johnson & Johnson. V pondělí mělo přijít prvních 14 tisíc dávek, o týden později dalších 24 tisíc. Celkově jich mělo být za duben podle naposledy schválené strategie 185 tisíc. Kde se vakcína používá? Jednodávkovou vakcínu Johnson & Johnson schválila EMA v polovině března. Látka už se používá kromě zmíněných Spojených států i například v Kanadě. Předtím probíhaly klinické testy na více než 44 tisících dobrovolníků ve Spojených státech, Brazílii a Jihoafrické republice. Tam se očkování ukázalo účinné i proti novým variantám koronaviru. Jaká je účinnost vakcíny? Imunita nastává už dva týdny po očkování, nejsilnější ochranu člověk získává po 28 dnech. Látka by podle klinických testů měla mít účinnost proti symptomatickému covidu až 67 procent. To je na první pohled mnohem nižší než u vakcín od firem Moderna a Pfizer. Jak ale vysvětluje předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, důležitější je, že vakcína brání před těžkým průběhem nemoci nebo před úmrtím. Tam dosahuje účinnosti 85 procent. "Když se podíváte na účinnost chřipkových vakcín, tak se jejich účinnost pohybuje mezi 45 a 73 procenty. To znamená ještě méně než Johnson & Johnson, a přesto se každý rok ukazuje jejich benefit, když se senioři očkují proti chřipce," vysvětluje Chlíbek pro server Aktuálně.cz Vědecký web Medscape navíc upozorňuje, že Johnson & Johnson vakcínu testoval o několik měsíců později než ostatní výrobci, kdy epidemická situace byla vážnější a byly už rozšířené i nové varianty koronaviru. Související Devět koronavirových vakcín přehledně: Jak se liší cena a účinek a kolik dostane ČR? Infografika Jak látka funguje? Očkovací látka obsahuje dva různé druhy oslabeného viru, konkrétně adenoviru, které nemohou tělu uškodit, ale slouží jako nosiče (vektory) genetické informace o takzvaném spike proteinu. Ten se nachází i na povrchu viru SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc covid-19. Lidské buňky se díky vakcíně naučí virus rozpoznat a v případě nakažení spustí obrannou reakci. Velmi podobně funguje i ruská vakcína Sputnik V, tedy alespoň její první dávka, která také používá adenovirus. Na stejném principu funguje i vakcína od firmy AstraZeneca, která ale místo lidského adenoviru používá adenovirus opičí. Proč jen jedna dávka? Johnson & Johnson jako jediný výrobce testoval podávání pouze jedné dávky v klinických testech, kde zjistil dostatečně vysokou ochranu. Jak ale připomíná Chlíbek, i po první dávce jinak dvoudávkové vakcíny AstraZeneca bývá poměrně vysoká ochrana před těžkým průběhem nemoci. Díky jednodávkové vakcíně by se však mohlo urychlit očkování. Vzhledem k výskytu nových variant a mutací koronaviru také hrozí, že se časem budou muset nechat přeočkovat všichni lidé, aby si udrželi ochranu před těžkým průběhem nemoci. "Takže ve finále budou mít všichni stejnou ochranu. Nemyslím si, že by vakcína Johnson & Johnson měla oslabené postavení jen proto, že je jednodávková," dodává Chlíbek. Související Trombózy po vakcíně AstraZeneca: Tým německých vědců odhalil jejich příčinu i lék Jak se vakcína skladuje a převáží? Velkou výhodou vakcíny Johnson & Johnson je i poměrně jednoduché skladování. Pokud bude látka skladovaná a transportovaná zamražená při teplotách minus 25 až minus 15 °C, vydrží dva roky. Může být ale převážena a skladována i v teplotách mezi minus osmi a minus dvěma stupni, pak se ale musí spotřebovat do tří měsíců. Kolik vakcína stojí? Evropská unie za jednu dávku vakcíny zaplatí necelých 200 korun. Johnson & Johnson tak patří mezi levnější preparáty. Ze schválených vakcín je levnější jen AstraZeneca. Očkování od Johnson & Johnson je ale relativně levné i proto, že na rozdíl od jiných vakcín se stačí naočkovat jednou dávkou, což usnadňuje například převoz. Jaké má vedlejší účinky? Vakcínou se mohou očkovat všichni lidé starší 18 let. Podobně jako u jiných vakcín patří mezi nejčastější krátkodobé vedlejší účinky bolest v místě vpichu, únava nebo migréna, ty ale rychle odeznívají. Video: Jak funguje vakcína Johnson & Johnson 1:17 Jak funguje vakcína Johnson&Johnson. | Video: Reuters