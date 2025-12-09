Rusko je teď velmi rozštěpené. „Lidé z venku si to neuvědomují,“ tvrdí ruský právník

Lidé žijící mimo Rusko si podle lidskoprávního aktivisty a právníka Grigorije Vajpana neuvědomují, jak hluboce rozdělená ruská společnost je. Průzkumy naznačují, že 10 až 15 procent Rusů aktivně podporuje válku a 18 až 20 procent je proti ní. "Mlčící většina, která je někde uprostřed, si myslí, že její hlas nemá žádný vliv na dění v zemi… Zdá se, že existují způsoby, jak přesvědčit tyhle lidi, že mohou žít v lepší zemi," tvrdí host Terezy Engelové.
Hlavním cílem, který by měla mít ruská opozice a ruská občanská společnost, je požadavek na svobodné a férové volby. "Určitě ale víme, že po Putinově odchodu se Rusko nestane ze dne na den úžasnou a klidnou zemí," tvrdí Vajpan, jenž se podílí na projektu Sto dní po Putinovi, který se snaží narýsovat první kroky země směrem k demokratickému vývoji.
Vajpan očekává, že po Putinově konci nastane boj mezi elitami o vnitřní legitimitu. "Dnes je mezi ruskými elitami spousta lidí, na které dopadají sankce. Byli by nadšení, kdyby se mohli vrátit do svých vil ve Francii nebo Itálii. Hrozně by se chtěli vrátit do Evropy," říká lidskoprávní aktivista. Aby to mohli udělat, museli by podle Vajpana vyjednávat se Západem, především s Evropany. "Na to by museli přistoupit, což je zásadní. A právě to je jádro našeho projektu. Podstatou 100 dní po Putinovi není to, co se stane. Není to předpověď. Je to o agendě, kterou bude potřeba splnit," je přesvědčený ruský právník.
Evropa by zatím měla podporovat Ukrajinu, která stojí v první linii a bojuje nejen za budoucnost Evropy, ale i Ruska. "Druhou věcí je pak podpora ruské občanské společnosti, nejen té exilové. To zvyšuje šanci, že jakmile Putin odejde, dojde k nějakému druhu demokratické transformace, místo aby došlo k něčemu, co by situaci ještě zhoršilo," dodává Grigorij Vajpan, který momentálně žije v exilu.
00:06-06:43 Jaké jsou podle Grigorije Vajpana nejsilnější a nejslabší stránky ruského vůdce Vladimira Putina? Nemůže se stát, že se dynamika války nakonec otočí a povede k Putinově pádu? Je možné, že by přišel převrat zdola - vyvolaný ruskou veřejností?
06:43-10:22 Je ruská společnost na přechod k demokracii připravená? Co by se stalo, kdyby se Rusové dozvěděli skutečná čísla o počtech padlých a raněných ve válce?
10:22-15:53 Jaké největší výzvy by Rusko čekaly a co by bylo nutné během prvních 100 dní po konci Putina udělat, aby bylo možné realizovat svobodné a férové volby? Jak v Rusku fungují volební podvody?
15:53-20:13 Podle čeho se zjišťuje, kolik hlasů bylo ve volbách zfalšováno? Existují dnes vůbec nějací opoziční politici, kteří by byli ochotní a schopní účastnit se volebního klání? Jak by Vajpan popsal současný stav ruské občanské společnosti?
20:13-25:38 Co říká na kritiku projektu "100 dní po Putinovi"? Co říká na mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa?
25:38-29:57 Dá se věřit případným Putinovým slibům, že se Rusko vzdá imperialistických ambicí a bude respektovat hranice, které určí případná mírová dohoda? Co může dělat Evropa, aby pomohla prodemokratickému vývoji v Rusku?