Zahraničí

Rusko je teď velmi rozštěpené. „Lidé z venku si to neuvědomují,“ tvrdí ruský právník

Tereza Engelová Tereza Engelová
před 1 hodinou
Pro Putina je tato válka cílem sama o sobě, říká ruský lidskoprávní aktivista Grigorij Vajpan. „Je to způsob jeho politické záchrany. Měli bychom si uvědomit, že Vladimir Putin je válka. A dokud zůstane u moci, Rusko bude hrozbou pro své sousedy i zbytek světa,“ prohlásil Vajpan v pořadu Spotlight.
Spotlight Aktuálně.cz - Grigorij Vajpan | Video: Tým Spotlight

Lidé žijící mimo Rusko si podle lidskoprávního aktivisty a právníka Grigorije Vajpana neuvědomují, jak hluboce rozdělená ruská společnost je. Průzkumy naznačují, že 10 až 15 procent Rusů aktivně podporuje válku a 18 až 20 procent je proti ní. "Mlčící většina, která je někde uprostřed, si myslí, že její hlas nemá žádný vliv na dění v zemi… Zdá se, že existují způsoby, jak přesvědčit tyhle lidi, že mohou žít v lepší zemi," tvrdí host Terezy Engelové.

Hlavním cílem, který by měla mít ruská opozice a ruská občanská společnost, je požadavek na svobodné a férové volby. "Určitě ale víme, že po Putinově odchodu se Rusko nestane ze dne na den úžasnou a klidnou zemí," tvrdí Vajpan, jenž se podílí na projektu Sto dní po Putinovi, který se snaží narýsovat první kroky země směrem k demokratickému vývoji.

Vajpan očekává, že po Putinově konci nastane boj mezi elitami o vnitřní legitimitu. "Dnes je mezi ruskými elitami spousta lidí, na které dopadají sankce. Byli by nadšení, kdyby se mohli vrátit do svých vil ve Francii nebo Itálii. Hrozně by se chtěli vrátit do Evropy," říká lidskoprávní aktivista. Aby to mohli udělat, museli by podle Vajpana vyjednávat se Západem, především s Evropany. "Na to by museli přistoupit, což je zásadní. A právě to je jádro našeho projektu. Podstatou 100 dní po Putinovi není to, co se stane. Není to předpověď. Je to o agendě, kterou bude potřeba splnit," je přesvědčený ruský právník.

Evropa by zatím měla podporovat Ukrajinu, která stojí v první linii a bojuje nejen za budoucnost Evropy, ale i Ruska. "Druhou věcí je pak podpora ruské občanské společnosti, nejen té exilové. To zvyšuje šanci, že jakmile Putin odejde, dojde k nějakému druhu demokratické transformace, místo aby došlo k něčemu, co by situaci ještě zhoršilo," dodává Grigorij Vajpan, který momentálně žije v exilu.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-06:43 Jaké jsou podle Grigorije Vajpana nejsilnější a nejslabší stránky ruského vůdce Vladimira Putina? Nemůže se stát, že se dynamika války nakonec otočí a povede k Putinově pádu? Je možné, že by přišel převrat zdola - vyvolaný ruskou veřejností?

06:43-10:22 Je ruská společnost na přechod k demokracii připravená? Co by se stalo, kdyby se Rusové dozvěděli skutečná čísla o počtech padlých a raněných ve válce?

10:22-15:53 Jaké největší výzvy by Rusko čekaly a co by bylo nutné během prvních 100 dní po konci Putina udělat, aby bylo možné realizovat svobodné a férové volby? Jak v Rusku fungují volební podvody?

15:53-20:13 Podle čeho se zjišťuje, kolik hlasů bylo ve volbách zfalšováno? Existují dnes vůbec nějací opoziční politici, kteří by byli ochotní a schopní účastnit se volebního klání? Jak by Vajpan popsal současný stav ruské občanské společnosti?

20:13-25:38 Co říká na kritiku projektu "100 dní po Putinovi"? Co říká na mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa?

25:38-29:57 Dá se věřit případným Putinovým slibům, že se Rusko vzdá imperialistických ambicí a bude respektovat hranice, které určí případná mírová dohoda? Co může dělat Evropa, aby pomohla prodemokratickému vývoji v Rusku?

 
Mohlo by vás zajímat

"Unijní podpora Ukrajiny je neochvějná," tvrdí po schůzce se Zelenským šéfové EU

"Unijní podpora Ukrajiny je neochvějná," tvrdí po schůzce se Zelenským šéfové EU

Opilý Lotyš posadil za volant svého automobilu desetiletého syna

Opilý Lotyš posadil za volant svého automobilu desetiletého syna

Evropská unie se shodla na zmírnění dvou směrnic o udržitelnosti firem

Evropská unie se shodla na zmírnění dvou směrnic o udržitelnosti firem

VIDEO: Japonsko zasáhlo zemětřesení, úřady hlásí 30 zraněných. Hrozí další otřesy

VIDEO: Japonsko zasáhlo zemětřesení, úřady hlásí 30 zraněných. Hrozí další otřesy
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Ukrajina válka Vladimir Putin občanská společnost volby Ruský útok na Ukrajinu 2022 Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
"Unijní podpora Ukrajiny je neochvějná," tvrdí po schůzce se Zelenským šéfové EU

ŽIVĚ
"Unijní podpora Ukrajiny je neochvějná," tvrdí po schůzce se Zelenským šéfové EU

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 13 minutami
Pavel dnes jmenuje Babiše premiérem, stane se nejstarším předsedou vlády v historii

ŽIVĚ
Pavel dnes jmenuje Babiše premiérem, stane se nejstarším předsedou vlády v historii

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 14 minutami
KVÍZ: Jedno slovo v názvu knihy chybí. Znáte správné názvy českých románů?
Infografika

KVÍZ: Jedno slovo v názvu knihy chybí. Znáte správné názvy českých románů?

Nemějte obavy, prozradíme vám část názvu, doplnit budete muset jen jedno slovo, které vyberete ze třech možností.
před 25 minutami
Opilý Lotyš posadil za volant svého automobilu desetiletého syna

Opilý Lotyš posadil za volant svého automobilu desetiletého syna

Alkoholem zřízený muž v noci na pondělí pravděpodobně usoudil, že bude lepší, když se řízení ujme syn.
před 31 minutami
Evropská unie se shodla na zmírnění dvou směrnic o udržitelnosti firem

Evropská unie se shodla na zmírnění dvou směrnic o udržitelnosti firem

Povinnost reportovat informace například z environmentální nebo sociální oblasti budou mít pouze společnosti s více než tisíci zaměstnanci.
Aktualizováno před 35 minutami
VIDEO: Japonsko zasáhlo zemětřesení, úřady hlásí 30 zraněných. Hrozí další otřesy

VIDEO: Japonsko zasáhlo zemětřesení, úřady hlásí 30 zraněných. Hrozí další otřesy

Velmi silné otřesy mohou podle úřadů vyvolat tsunami. Vlny by pak podle japonských meteorologů dosáhly výšky až tři metry
před 48 minutami
Americké čipy se budou vyvážet do Číny, schválil Trump. Bude za ně vybírat poplatek

Americké čipy se budou vyvážet do Číny, schválil Trump. Bude za ně vybírat poplatek

Trump uvedl, že Spojené státy budou za každý takto prodaný čip vybírat poplatek.
Další zprávy