před 37 minutami

V Zimbabwe na jihovýchodě Afriky se srazil autobus s nákladním vozem. Zemřelo až 17 lidí, dalších 40 je zraněných. "Nikdo jim nemohl pomoci. Těla byla spálená na popel. Nehoda se stala kolem osmé či deváté hodiny ve středu večer," řekl svědek neštěstí s tím, že podobné nehody jsou příliš časté a nákladním vozům by měl být na dálnicích vyhrazen speciální pruh. Autobus mířil do Jihoafrické republiky. Zda jsou mezi oběťmi cizinci, zatím není jasné, informovala agentura Reuters. Přeživší byli převezeni do dvou místních nemocnic.

autor: ČTK

