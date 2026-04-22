V zemích EU žije rekordní počet migrantů, loni jejich počet dosáhl 64,2 milionu

Počet přistěhovalců žijících v zemích Evropské unie dosáhl loni rekordu. Podle studie, kterou zveřejnila nadace Rockwool Foundation Berlin (RFBerlin), jich v roce 2025 bylo 64,2 milionu, tedy o 2,1 milionu více než v roce 2024. V roce 2010 počet lidí v EU, kteří se narodili mimo zemi, v níž žijí, činil 40 milionů.
Česko nese podle studie spolu s Kyprem a Rakouskem největší zátěž uprchlíků vzhledem k počtu obyvatel.
Studie berlínské nadace se odvolává na data evropského statistického úřadu Eurostat a Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Ukazují podle ní mimo jiné to, že ne všechny země přistěhovalce lákají stejně. Nejčastěji míří do Německa, kde žije zhruba 18 milionů lidí, kteří se narodili v cizině. Zhruba 72 procent z nich je přitom v produktivním věku.
"Německo zůstává největší cílovou zemí pro migranty v Evropě, v absolutních číslech a do značné míry i v poměru k obyvatelstvu," uvedl Tommaso Frattini, ředitel Střediska pro výzkum a analýzu migrace při RFBerlin.
Nejrychlejší nárůst počtu přistěhovalců loni zaznamenalo meziročně Španělsko, v němž jich přibylo 700 000. Nyní jich v zemi s téměř 50 miliony obyvatel žije 9,5 milionu. Malé země jako Lucembursko, Malta a Kypr zaznamenaly největší meziroční nárůst počtu imigrantů ve vztahu k počtu obyvatel.
V případě uprchlíků je situace v Evropě podle studie značně nevyrovnaná. V loňském roce jich žádost o azyl podaly tři čtvrtiny jen ve čtveřici zemí: Španělsku, Itálii, Francii a Německu. Zatímco Německo hostí v absolutních číslech největší počet uprchlíků, 2,7 milionu, menší země jako Česko, Kypr a Rakousko hostí největší počet uprchlíků vzhledem k počtu svých obyvatel.
