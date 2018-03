V západním Iráku se zřítil vrtulník americké armády. Na palubě bylo sedm lidí

před 39 minutami

Letoun armády Spojených států se zřítil v západním Iráku, poblíž hranice se Sýrií. Ve středu večer to oznámilo to velitelství americké armády s tím, že na místo se vydali záchranáři. Podle informací agentury Reuters a televize CNN jde o helikoptéru HH-60 se sedmi lidmi na palubě. Neštěstí pravděpodobně nikdo nepřežil. Média s odvoláním na několik zdrojů z armády uvedla, že stroj nebyl na bojové misi. Bližší zprávy o události zatím nejsou známé a podle představitelů je předčasné hovořit o útoku, teď se musí vyšetřit, co se vlastně stalo. "Vojenský letoun USA s americkou posádkou se zřítil v západním Iráku," uvedla podle CNN mezinárodní koalice pro boj proti radikálům z Islámského státu (IS).

autor: ČTK | před 39 minutami