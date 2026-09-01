Němci obvinili Rusko z útoku na lipské letiště. Uzavřou za trest konzulát

Za srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko/Halle je zodpovědné Rusko. Na tiskové konferenci to v úterý řekl německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj ruské státní orgány pověřily provedením útoku takzvané low level agenty.
Podle ministra zahraničí Johanna Wadephula v reakci Německo přijme řadu opatření. Uzavře mimo jiné k 18. září ruský generální konzulát v Bonnu, vypoví smlouvu Ruskému domu v Berlíně, zpřísní kontroly ruských občanů při vstupu do Německa, navrhne zapsání dalších osob na sankční seznam Evropské unie a zvýší tlak na takzvanou ruskou stínovou flotilu.
Podle Dobrindta jsou Rusové zodpovědní za špionážní a sabotážní akce po celé Evropě a srpnový incident na letišti Lipsko/Halle zapadá do "známého vzorce ruských hybridních operací". Útok podle něj provedli takzvaní low level agenti, které najaly ruské státní orgány. Low level agent je označení pro osobu, která není zpravodajsky školená, je ale naverbovaná tajnými službami. "Rusko je zodpovědné za hybridní útok v Lipsku ze 4. srpna," dodal ministr.
Zaměstnanec východoněmeckého letiště objevil 4. srpna pozdě večer dron, který se nacházel poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov. Později se ukázalo, že bezpilotní stroj nesl výbušninu. Rozbuška na ní ale byla podle všeho vadná. Letiště po nálezu dronu přerušilo provoz.
Jiné nákladní letadlo, které se právě chystalo přistát, muselo následně přistávací manévr přerušit a srazilo se s dalším "neznámým letícím objektem". Zatím není jasné, zda šlo rovněž o dron. Na konci srpna německá média uvedla, že policie našla v polovině srpna nedaleko letiště další, tedy možná třetí dron.
Ministr zahraničí Wadephul řekl, že se Moskva rozhodla už tak zatížené německo-ruské vztahy "ještě více poškodit". Na tiskové konferenci ohlásil řadu opatření, které Německo přijme v reakci na hybridní útok na letišti. K 18. září uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu Ruskému domu v Berlíně. Kulturní dům Ruské federace na centrální ulici Friedrichstrasse byl dlouhodobě terčem kritiky. Podle jeho odpůrců v době války na Ukrajině nemá Rusko právo šířit svou kulturu v Německu, podle některých navíc neslouží Ruský dům umělcům, ale spíše ruským špionům.
Wadephul rovněž uvedl, že Německo zpřísní kontroly ruských občanů, kteří přijíždějí do Německa. Na úrovni Evropské unie chce Berlín navrhnout rozšíření seznamu sankcionovaných osob a zvýšit chce také tlak na takzvanou ruskou stínovou flotilu, kterou Moskva využívá k obcházení dosavadních sankcí při vývozu ropy. Ministr zahraničí na tiskové konferenci rovněž uvedl, že si předvolal ruského velvyslance v Německu.
Dobrindt i Wadephul zdůraznili, že Německo se nenechá zastrašit, bude nadále podporovat Ukrajinu, která se brání ruské agresi, a bude dál posilovat svou vlastní obranyschopnost vůči hybridním útokům. "Dovolte, abych ještě zdůraznil jednu věc: Nejsme ve válce, jsme ale denním cílem hybridního vedení války," řekl na závěr svého projevu ministr vnitra Dobrindt.
Rusko odpoví na německé rozhodnutí uzavřít ruský konzulát v Bonnu a Ruský dům v Berlíně, uvedla mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. Ruský dům a generální konzulát už dlouho znepokojovaly německé úřady, a tak si vymyslely záminku, aby je mohly uzavřít, prohlásila podle ruské státní tiskové agentury TASS.
"Pod naprosto smyšlenou a za vlasy přitaženou záminkou Berlín opět přistoupil k vyhrocení bilaterálních vztahů. Jako obvykle žádné přesvědčivé a seriózní důkazy nebyly předloženy. Protože prostě neexistují a ani nemohou existovat," prohlásila Zacharovová. "Moskva bude reagovat na všechna protiruská rozhodnutí," zdůraznila.
Mohlo by vás zajímat: Ukrajinští vojáci děkují Muskovi za Starlink
Zavřeme čtyři továrny, požaduje vedení Volkswagenu
Vedení automobilového koncernu Volkswagen navrhne v pátek na zasedání dozorčí rady uzavření čtyř závodů v Německu. S odvolání na interní dokument to v úterý napsal web WirtschaftsWoche. Výroba v továrnách v Emdenu a Zwickau (Cvikov) by měla skončit v roce 2031, v Hannoveru v roce 2032 a v Neckarsulmu v roce 2034. Mluvčí Volkswagenu, kterého oslovila agentura Reuters, se ke zprávě odmítl vyjádřit.
ŽIVĚ Írán bude respektovat červnovou dohodu, až USA udělá totéž, zní z Teheránu
Jestliže se Spojené státy vrátí k naplňování svých závazků vyplývajících z červnového memoranda o porozumění, Teherán začne okamžitě recipročně jednat. V úterý to uvedl íránský prezident Masúd Pezeškján na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) v Kyrgyzstánu, píše agentura AFP.
ŽIVĚ Dětský smích vystřídaly exploze. Letecký poplach narušil první školní den v Kyjevě
Hodiny poté, co ruské balistické střely v noci otřásaly Kyjevem, se v úterý nad školním hřištěm v kyjevské čtvrti Oboloň vznášely balonky. Rodiče a děti v slavnostním oblečení se shromáždili za doprovodu hudby, odhodlaní oslavit tradiční začátek školního roku. Během několika sekund se však rozezněl poplach a dav se rozprchl. Dětský smích a hudbu vystřídaly vzdálené exploze, napsala agentura AP.
ČEPS podal trestní oznámení kvůli pochybnostem kolem nákupu Net4Gas
Státní společnost ČEPS podala trestní oznámení kvůli okolnostem při koupi provozovatele plynovodů Net4Gas. Audit, který si firma k akvizici nechala udělat, podle ní potvrdil zásadní pochybnosti k procesu nákupu. ČEPS to oznámila v úterý, ale bližší informace o tom, proti komu oznámení míří, ani podrobnosti výsledků auditu firma neuvedla.
Dcera první dámy v matčiných stopách. I ona si našla svého "Macrona"
„Historie se opakuje,“ píší francouzská média. Dcera Brigitte Macronové (kterou od jejího muže, francouzského prezidenta, dělí téměř 25 let) má nového partnera. Dvaačtyřicetiletá právnička Tiphaine Auzièreová má „románek“ s o dvacet let mladším studentem Antoinem Lecomtem. Dvojice svůj vztah nyní veřejně potvrdila na sociálních sítích.