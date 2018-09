V USA zemřel bývalý člen StB Bittman. Západ napálil falešnými nacistickými dokumenty

Mistr dezinformací Ladislav Bittman vymyslel v 60. letech akci Neptun, během které měla StB najít na Šumavě dokumenty nacistů. Důkazy, ve skutečnosti ze sovětských archivů, v Německu přispěly k prodloužení promlčecí lhůty zločinů druhé světové války. Bittman později emigroval do USA, kde v úterý ve věku 87 let zemřel.

Praha/Rockport - V USA zemřel v noci na úterý Ladislav Bittman. V roce 1964 vymyslel a provedl mystifikační akci komunistické Státní bezpečnosti (StB), která měla pomocí "náhodně objevených" válečných dokumentů v jezeře na Šumavě ovlivnit západoněmecké veřejné mínění i politiku.

Píšou to sobotní Lidové noviny (LN). Bedny s údajnými dokumenty nacistů do Černého jezera hodili roku 1964 příslušníci StB, aby vytvořili tlak na západní osobnosti s válečnou minulostí a pomohli rozpoutat kampaň proti promlčení válečných zločinů. Bittman po srpnu 1968 emigroval do Spojených států, kde prozradil řadu komunistických agentů i pozadí zmíněné mystifikační akce Neptun.

Celý nápad se zrodil náhodou. Štáb pořadu Československé televize Zvědavá kamera prozkoumával pověst o šumavském jezeře, jehož voda prý má zázračné konzervační vlastnosti. V pověstmi opředeném Čertově jezeře tehdy na jaře roku 1964 objevili potápěči, mezi nimiž byl i Bittman, několik bedýnek s válečnou municí.

Bittman poté zorganizoval v červenci stejného roku akci Neptun. StB při ní do do nedalekého Černého jezera potopila vlastní bedýnky. Listiny pocházející například z nacistického Říšského hlavního bezpečnostního úřadu měla dodat sovětská tajná služba, nestihla to ovšem včas, takže na dno jezera putovaly místo nich prázdné papíry.

Úřady pak přivolaly novináře, bedýnky z jezera vyzvedly a odvezly k údajnému zkoumání. V září ministr vnitra Lubomír Štrougal na tiskové konferenci, na níž nechyběl zahraniční tisk, ukázal dokumenty, které údajně pocházely z objevených beden. Byly to listiny ukryté od konce války v sovětských archivech.

Nález pomohl mimo jiné vytvořit diplomatický tlak na západoněmeckou vládu proti promlčení válečných zločinů. Ty měly být promlčeny v roce 1965, ale akce pomohla lhůtu prodloužit o pět let.

Dezinformační akce StB Neptun tak byla ve své době úspěšná. Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 ale hlavní aktér akce Bittman uprchl do USA, kde prozradil nejen řadu agentů komunistické tajné služby, ale také pravdu o bednách ze šumavského jezera. V USA pod jménem Lawrence Martin-Bittman působil později i jako profesor na Bostonské univerzitě.

Bittmanův kolega z Bostonské univerzity Igor Lukeš v LN uvedl, že po emigraci Bittmana v USA zhruba rok vyslýchaly tamní rozvědky. "V téhle profesi (agenta StB) se cítil téměř celých 14 let nejistý a nakonec ji opustil za cenu trestu smrti," uvedl Lukeš. Bittman podle něj napsal řadu knih a v 80. letech založil centrum pro studium dezinformací.

"Svou akademickou kariéru, která trvala 24 let, miloval," doplnil. Po ukončení kariéry na univerzitě kvůli infarktu se Bittman věnoval svému koníčku, malování. Letos v noci na 18. září zemřel Bittman ve věku 87 let ve svém ateliéru ve městě Rockport v americkém státě Massachusetts.

