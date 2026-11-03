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Zahraničí

V USA začaly volby do Kongresu. Republikáni mohou přijít o většinu

ČTK
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Ve Spojených státech začaly volby do Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu, když se otevřela část volebních místností ve Vermontu na severovýchodě USA. Hlasování může republikány připravit o většinu v obou komorách a prakticky tak zastavit legislativní agendu prezidenta Donalda Trumpa. Američané v úterý vybírají také 39 guvernérů a rozhodují i v řadě státních a místních hlasování.

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Vlajka Spojených států amerických. Ilustrační foto.Foto: Shutterstock – Rawpixel.com
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V částech Vermontu mohou jít lidé volit už od 5:00 místního času (11:00 SEČ). Poslední volební místnosti se zavřou ve středu v 7:00 SEČ na Aljašce na severozápadě více než 340milionové země. Předčasně už podle televize CNN hlasovalo přes 57 milionů voličů.

Trumpovi republikáni zatím mají v Kongresu většinu, průzkumy však ukazují, že by demokraté měli ovládnout dolní komoru Kongresu a mají šanci získat i Senát.

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V dolní komoře mají teď republikáni většinu 218 ku 214 a v Senátu 53 ku 47. Sněmovna reprezentantů má celkem 435 křesel, dvě jsou však neobsazená a jeden kongresman je nezávislý.

Volby uprostřed funkčního období prezidenta, takzvané midterms, bývají do jisté míry referendem o jeho působení ve funkci a často vedou k oslabení prezidentské strany.

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V případě, že demokraté získají většinu ve Sněmovně reprezentantů, může to vést i k podání ústavní žaloby, tedy zahájení takzvaného impeachmentu.

Média a odborníci si také opakovaně kladou otázku, jak osmdesátiletý republikán Trump naloží s případnou porážkou. Dodnes totiž odmítá uznat prohru z prezidentského klání v roce 2020, kdy ho porazil demokrat Joe Biden.

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Trump se potýká s poklesem popularity, jehož příčinou jsou podle průzkumů především inflace a rostoucí ceny benzinu, potravin, bydlení či zdravotní péče, což si mnozí Američané spojují s válkou USA a Izraele proti Íránu.

Podle demokratů ceny rostou i kvůli Trumpovým clům. Velkým tématem voleb je také Trumpova protiimigrační politika a deportace přistěhovalců do třetích zemí.

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Demokraté mají šanci nově získat senátorská křesla i ve státech, které byly dosud považovány za typicky republikánské, jako jsou Texas, Kansas nebo Aljaška. Současně ale musí uhájit senátorské křeslo v Michiganu, kde je očekáván těsný souboj.

Nově zvolený Kongres poprvé zasedne v lednu.

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