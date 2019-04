V USA se prý našel chlapec, pohřešovaný skoro osm let. Zmizel, když mu bylo šest

Americká policie ověřuje totožnost čtrnáctiletého chlapce, který tvrdí, že je Timmothy Pitzen, pohřešovaný od roku 2011, kdy jeho matka spáchala sebevraždu. Hoch tvrdí, že dokázal utéci dvěma mužům, kteří jej drželi v zajetí. Jasno do případu mají podle médií vnést testy DNA.

Chlapec se našel ve středu v Newportu ve státu Kentucky uprostřed Spojených států. Podle amerických médií si jej povšimla kolemjdoucí, které se zdálo, že hoch vypadá jako ztracený a má pohmožděnou tvář.

Policistům řekl, že dokázal utéci dvěma bělochům, kteří jej po sedm let drželi v jednom motelu v sousedním státu Ohio. Popsal je jako kulturisty potetované obrázky hadů a pavouků. Především však tvrdil, že je Timmothy Pitzen, jehož zmizení ve státu Illinois před osmi lety vyvolalo velký rozruch.

Ráno v květnu 2011 Amy Fry-Pitzenová vyzvedla svého syna Timmothyho, tehdy šestiletého, ze školy na předměstí Chicaga, aniž o tom dala vědět zbytku rodiny. O dva dny později byla nalezena v hotelu, kde si přeřezala tepny. Chlapec u ní nebyl, ale v pokoji zanechala vzkaz, že Timmothy je v bezpečí u lidí, kteří na něj dají pozor. "Nikdy ho nenajdete," tvrdila.

Díky pouličním kamerám policie dokázala vysledovat, že matka a syn ujeli skoro 800 kilometrů, podívali se do zoo a dvou vodních rájů.

Od té doby se ale po chlapci slehla zem a policie po něm nenašla žádnou stopu. Jeho otec však nadále věřil, že je naživu. Před dvěma lety řekl novinářům, že si nedokáže představit, že by žena mohla ublížit jejich dítěti. Timmothyho babička mezitím televizi ABC řekla, že doufá, že se její vnuk našel. "Opravdu doufám, že je to on, že je v pořádku a že se k nám vrátí," prohlásila Alana Andersonová.