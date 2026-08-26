V USA se nebývale rychle šíří spalničky, už jsou první úmrtí. Ministr Kennedy otočil, doporučil očkování

Spojené státy registrují první dva letošní případy úmrtí na nákazu spalniček, která se v zemi šíří nebývalým tempem. Dva mrtvé hlásí stát Pensylvánie v době, kdy počet případů s klesající proočkovaností populace překonal čísla za poslední tři desetiletí, napsala v úterý agentura Reuters.
USA letos dosud zaznamenaly 2777 případů této nemoci, proti níž se očkuje méně lidí než v minulosti.
Dlouhodobý odpůrce očkování, americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší, po svém loňském nástupu do funkce začal mezi Američany šířit dezinformace o možných rizicích spojených s vakcínami jako je vznik autismu u dětí, což jsou teorie rázně odmítané odborníky. Kennedy začátkem srpna, kdy nákaza spalničkami dosáhla 35letého maxima, obrátil a v rozhovoru se stanicí CNN očkování lidem doporučil.
Oba mrtví ve státě Pensylvánie, který registroval první úmrtí na spalničky po 35 letech, byli neočkovanými obyvateli okresu Lancaster, uvedly úřady bez podrobností. Zemřeli asi dva týdny poté, co americký prezident Donald Trump podepsal výnos doporučující rozdělení kombinované vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR) do tří samostatných vakcín podávaných při jednotlivých návštěvách lékaře. Tento postup kritizují odborníci, podle nichž zvyšuje riziko onemocnění.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou spalničky pro člověka jedním z nejinfekčnějších virů.
Nakažení může způsobit komplikace jako zápal plic, zánět mozku a dehydraci a také může oslabit obrannou paměť imunitního systému proti různým patogenům. Nemoc se projevuje horečkou, rýmou a kašlem a typickou vyrážkou s malými skvrnami, které postupně tmavnou.
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