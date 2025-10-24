V USA se kvůli shutdownu čeká zpožďování letů, řídící provozu nedostanou výplaty

Během takzvaného shutdownu musí přibližně 13 tisíc amerických pracovníků řízení leteckého provozu a 50 tisíc zaměstnanců Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA) pracovat bez nároku na mzdu. Na narušení provozu se připravují i letecké společnosti.
Prezident Národní asociace řídících letového provozu Nick Daniel na tiskové konferenci podle Reuters řekl, že letečtí dispečeři jsou vystaveni obrovskému stresu a někteří z nich si berou druhou práci, aby měli z čeho platit účty.
Omezení chodu úřadů "zbytečně rozptyluje pozornost a oni se nemohou stoprocentně soustředit na svou práci, což snižuje bezpečnost celého systému," řekl Daniels. "My jsme shutdown nespustili. A my jej neukončíme - to mohou jen námi zvolení zástupci. A my jim jednoduše vzkazujeme - ukončete shutdown ještě dnes," dodal.
Federální úřad pro letectví (FAA) ve čtvrtek oznámil, že kvůli problémům s obsazením řízení letového provozu se opozdily lety v New Yorku, Washingtonu, Newarku a Houstonu. Úřadu dlouhodobě chybí asi 3500 zaměstnanců řízení letového provozu a mnozí ze současného personálu tak pracovali přesčas a šest dní v týdnu ještě před nynějším shutdownem.