Zahraničí

V USA se kvůli shutdownu čeká zpožďování letů, řídící provozu nedostanou výplaty

ČTK ČTK
před 13 minutami
Ve Spojených státech hrozí další zpožďování letů a řídící letového provozu příští týden poprvé nedostanou za svou práci zaplaceno v důsledku trvajícího omezení chodu federálních úřadů. Řekl to v pátek podle tiskových agentur americký ministr dopravy Sean Duffy.
Americký ministr dopravy Sean Duffy.
Americký ministr dopravy Sean Duffy. | Foto: Reuters

Během takzvaného shutdownu musí přibližně 13 tisíc amerických pracovníků řízení leteckého provozu a 50 tisíc zaměstnanců Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA) pracovat bez nároku na mzdu. Na narušení provozu se připravují i letecké společnosti.

Prezident Národní asociace řídících letového provozu Nick Daniel na tiskové konferenci podle Reuters řekl, že letečtí dispečeři jsou vystaveni obrovskému stresu a někteří z nich si berou druhou práci, aby měli z čeho platit účty.

Související

"Umožňuje rozkvět drogových kartelů." USA uvalily sankce na kolumbijského prezidenta

Gustavo Petro KOlumie prezident

Omezení chodu úřadů "zbytečně rozptyluje pozornost a oni se nemohou stoprocentně soustředit na svou práci, což snižuje bezpečnost celého systému," řekl Daniels. "My jsme shutdown nespustili. A my jej neukončíme - to mohou jen námi zvolení zástupci. A my jim jednoduše vzkazujeme - ukončete shutdown ještě dnes," dodal.

Federální úřad pro letectví (FAA) ve čtvrtek oznámil, že kvůli problémům s obsazením řízení letového provozu se opozdily lety v New Yorku, Washingtonu, Newarku a Houstonu. Úřadu dlouhodobě chybí asi 3500 zaměstnanců řízení letového provozu a mnozí ze současného personálu tak pracovali přesčas a šest dní v týdnu ještě před nynějším shutdownem.

 
Mohlo by vás zajímat

Civilním šéfem centra pro dohled nad příměřím v Gaze bude diplomat USA Fagin

Civilním šéfem centra pro dohled nad příměřím v Gaze bude diplomat USA Fagin

"Umožňuje rozkvět drogových kartelů." USA uvalily sankce na kolumbijského prezidenta

"Umožňuje rozkvět drogových kartelů." USA uvalily sankce na kolumbijského prezidenta

Trumpovy hrozby zabraly. Kanadské Ontario stáhne reklamu s Reaganem kritizující cla

Trumpovy hrozby zabraly. Kanadské Ontario stáhne reklamu s Reaganem kritizující cla

Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"
zahraničí Aktuálně.cz Obsah USA Doprava lety

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Civilním šéfem centra pro dohled nad příměřím v Gaze bude diplomat USA Fagin

Civilním šéfem centra pro dohled nad příměřím v Gaze bude diplomat USA Fagin

Centrum je považováno za první krok v rámci mírového procesu v Pásmu Gazy, mezi jeho úkoly patří také koordinace přísunu humanitární pomoci do pásma.
Aktualizováno před 9 minutami
Turek: Funkci ve sněmovně nechci. Netrpím nedostatkem bavoráků s řidičem

ŽIVĚ
Turek: Funkci ve sněmovně nechci. Netrpím nedostatkem bavoráků s řidičem

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 13 minutami
V USA se kvůli shutdownu čeká zpožďování letů, řídící provozu nedostanou výplaty

V USA se kvůli shutdownu čeká zpožďování letů, řídící provozu nedostanou výplaty

Ve Spojených státech hrozí další zpožďování letů a řídící letového provozu příští týden poprvé nedostanou za svou práci zaplaceno.
Aktualizováno před 25 minutami
Trumpovy hrozby zabraly. Kanadské Ontario stáhne reklamu s Reaganem kritizující cla

Trumpovy hrozby zabraly. Kanadské Ontario stáhne reklamu s Reaganem kritizující cla

Reklamu s někdejším americkým prezidentem Ronaldem Reaganem, která napadá americká cla, kanadské Ontario stáhne. Oznámil to v pátek Doug Ford.
Aktualizováno před 45 minutami
Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

ŽIVĚ
Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Britská věznice omylem propustila Etiopana, který sexuálně napadl 14letou dívku

Britská věznice omylem propustila Etiopana, který sexuálně napadl 14letou dívku

Etiopský žadatel o azyl, který v Británii sexuálně napadl 14letou dívku a další ženu, byl v pátek omylem propuštěn z vězení.
Aktualizováno před 2 hodinami
Americký úder na další loď v Karibiku zabil šest lidí, USA vyšlou letadlovou loď

Americký úder na další loď v Karibiku zabil šest lidí, USA vyšlou letadlovou loď

Americká armáda podnikla letecký útok na další loď v Karibiku, šest lidí na palubě zemřelo, oznámil americký ministr obrany Pete Hegseth.
Další zprávy