V USA schválili první genetickou léčbu nejrozšířenějšího typu leukemie. Vyjde na 10 milionů korun

před 53 minutami

První genetická léčba rakoviny dostala v USA povolení. Do konce roku bude ve 35 klinických centrech. Cena jedné léčby je v přepočtu 10,3 milionu korun a je určena pacientům do 25 let. Týká se akutní lymfoblastické leukemie, označované jako ALL. Ta tvoří 80 procent všech onemocnění leukemií a 25 procent dětských nádorů.

