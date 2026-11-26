Ve Spojených státech, kde se ve čtvrtek slaví Den díkůvzdání, je přes 530 tisíc domácností kvůli počasí bez dodávek elektřiny. Pro 80 milionů lidí navíc platí výstrahy před špatným počasím, informuje agentura DPA.
Nejpostiženější jsou výpadky elektřiny státy Virginie a Missouri. V prvním je podle serveru PowerOutage.us bez dodávek téměř 200 tisíc domácností, ve druhém více než 150 tisíc.
Od středy muselo být zrušeno kolem 450 letů a dalších přes šest tisíc nabralo zpoždění. Dny kolem Dne díkůvzdání patří v USA k letecky nejvytíženějším, protože se velká část Američanů setkává v širším rodinném kruhu.
Na západním pobřeží silný vítr vyvolal vysoké vlny, které například v oblasti San Franciska způsobily záplavy. Řada pláží i ulic proto byla uzavřena. Varování před bouřlivým počasím platí i na východním pobřeží, a to i ve městech jako jsou New York nebo Washington.
Například starosta největšího amerického města Zohran Mamdani na sociální síti upozornil nejen na nebezpečí záplav, ale také padajících stromů, které mohou strhnout elektrické vedení.
V New Yorku už byl také na sobotu odložen tradiční průvod americké společnosti Macy's, který měl ve čtvrtek projít centrem velkoměsta. Podle mluvčího společnosti jde o první odklad průvodu v jeho historii; letošní ročník je přitom jubilejní, stý.
Zcela zrušen byl podobný průvod v nedaleké Filadelfii.
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