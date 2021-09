Turkmenistán zakázal slovo koronavirus. Teď tam nestíhají lékaři ani pohřební služby

Dusil se. Lapal po dechu, jako by právě uběhl maraton, nesnesitelně ho bolela hruď. Měl všechny symptomu covidu-19. Nemoci, kterou ale v Turkmenistánu oficiálně nikdo nemá ani neměl. Přestože v zemi podle místních zdrojů na virus zemřel turecký diplomat i vysoce postavený politik, vláda odmítá uznat, že by lidé byli jakkoliv v ohrožení.

Když si Sajahat Kurbanov (jedná se o pseudonym, který mu stanice BBC vybrala) zavolal sanitku, lékař mu řekl, že trpí zápalem plic a měl by jít okamžitě do nemocnice. Kurbanov věděl, že zápal plic je označení tamních lékařů pro covid. Cestou do nemocnice se mu podařilo zavolat na kliniku, kde si před několika dny nechal test na koronavirus udělat.

"Je to pozitivní," zašeptal do telefonu hlas na druhé straně. "Co znamená pozitivní," křičel, "je to covid?" "Ano," potvrdila mu klinika. Až později se Kurbanov dozvěděl, že nikdo z pozitivních pacientů nikdy nedostane svůj výsledek písemně.

V první nemocnici ho ale odmítli, byla přeplněná. Turkmenistán, který covid popírá, pravděpodobně zažívá zatím nejhorší vlnu od začátku pandemie. "Málem jsem cestou umřel. Vůbec jsem nemohl dýchat," popsal BBC Kurbanov. V sanitce dostal kyslík, ale ani to mu moc nepomohlo.

Přijmout ho ale odmítla i další nemocnice, protože nebyl zaregistrovaný k pobytu v hlavním městě Ašchabadu. "Začal jsem panikařit. Zeptal jsem se doktora, co mám dělat? Zemřít tu?" Nakonec po dlouhém přemlouvání lůžko získal. Jeho stav se ale pět dní nijak nezlepšoval.

V nemocnici, kde se o více než 60 pacientů staralo jen několik sester, se mu příliš kvalitní péře nedostalo. Pro britskou stanici uvádí, že injekce pacientům občas dávaly uklízečky. A léků na tišení bolesti se musel hlasitě domáhat.

Třetí vlna covidu

Zdravotní sestry přiznaly, že viděly, jak jim před očima kolabují a umírají nakažení, protože nebyly žádné volné ventilátory nebo přístroje s kyslíkem. Sajahat Kurbanov celkem za svůj pobyt v nemocnici utratil okolo 2000 dolarů (asi 43 tisíc korun) za léky i úplatky, což je na turkmenské poměry astronomická částka. Po deseti dnech byl propuštěn.

Turkmenská média sídlící v zahraničí píší o třetí vlně covidu, ale téměř všichni místní se o skutečné situaci v zemi bojí mluvit. Už na začátku pandemie autokratická turkmenská vláda zakázala slovo koronavirus používat. A nikdy také nezveřejnila oficiální statistiky nakažených nebo mrtvých.

Server Turkmen.news identifikoval více než 60 lidí, kteří v zemi na covid od začátku pandemie zemřeli. Podle anonymních zdrojů Radia Svobodná Evropa (RFE/RL) ale jen v hlavním městě koncem srpna denně zemřelo 70 lidí.

"Koronavirová situace v Ašchabadu je velmi špatná. Nakazil se asi každý druhý," říká nejmenovaný úředník ministerstva zdravotnictví.

Skutečná čísla je velmi těžké odhadnout. Nemocnice jsou plné a pohřební služby nestíhají pochovávat zemřelé. Cena rakví se tak skokově zvýšila a řada rodin musí své bližní pohřbívat jen v igelitových pytlích, ve kterých je dostanou z márnice. Reportéři Svobodné Evropy popsali, že v různých místech země viděli mnoho čerstvě vykopaných hrobů.

Konec utajování

S covidem se dříve v nemocnici léčil také turkmenský ministr zahraničí Rašid Meredov. Bývalý významný prosovětský politik Gurbanmuchammed Kasymov, který zastával několik ministerských funkcí, dokonce na nemoc začátkem září zemřel. Vláda o jeho úmrtí ale nijak neinformovala.

Asi největší problém pro mediální obraz Turkmenistánu jako země "bez covidu" představoval turecký diplomat Kemal Uckun, který vykazoval všechny symptomy koronaviru, ale lékaři mu diagnostikovali zápal plic. Jeho žena se ho zoufale snažila převést zpět do Turecka, což jí turkmenská vláda neumožnila. Kopii rentgenového snímku jeho plic nicméně poslala domů a turečtí lékaři jí potvrdili, že manžel trpí covidem. Nemoci nakonec podlehl.

Diplomatovy ostatky pak Turkmeni nabalzamovali a lékaři v Turecku, kam bylo jeho tělo převezeno, tak nemohli nalézt žádné stopy po koronaviru.

Zákaz svateb a zavřené školy

Byť turkmenské úřady covid stále popírají, zároveň vyzývají, aby lidé nepořádali žádná velká rozloučení se zesnulými. A to ani náboženská. Stejně tak byly v zemi zakázány hromadné oslavy i svatby, aniž by to vláda nějak zdůvodnila. Zavřené jsou také školy a žáci se mají vzdělávat distančně.

Ani v nemocnici před Sajahatem Kurbanovem nikdo z lékařů slovo koronavirus nikdy nepoužil. "Říkali jen virus nebo nemoc. Jen když jsem se jich zeptal, jestli mluví o covidu, tak pokývali hlavou," popisuje. Zatímco byl v nemocnici, přišla mu SMS od vlády, která nabádala k tomu, aby lidé nosili roušky, údajně kvůli velkému množství prachových částic ve vzduchu.

Podobnou situaci zažil nedávno i sousední Tádžikistán, který sice v minulosti přiznal, že v zemi koronavirus je, ale několik měsíců už prohlašuje, že nad ním zvítězil. Covidem tam trpěli přímo příslušníci rodiny prezidenta, a jeho synovci dokonce zbili ministra zdravotnictví poté, co na nemoc zemřela jejich matka.

