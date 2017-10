Na 15 let do vězení za stažení aplikace. V Turecku začal soud s obhájci lidských práv

před 54 minutami

Skupině obhájců lidských práv z organizace Amnesty International hrozí v Turecku vysoké tresty. Do vězení mohou jít až na 15 let. Kromě devíti Turků jsou od středy souzeni i jeden Němec a Švéd. Už tři měsíce je policie zadržuje kvůli tomu, že si do mobilu stáhli šifrovací aplikaci. Podle turecké prokuratury ji využívali i pučisté během loňského pokusu o převrat. Amnesty International ale jakákoliv obvinění odmítá.

