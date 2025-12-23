Přeskočit na obsah
Benative
23. 12. Vlasta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

V Turecku se zřítilo letadlo s libyjským generálem, podle Tripolisu zahynul

ČTK

V Turecku se v úterý večer zřítilo letadlo, na jehož palubě byl náčelník štábu libyjské armády Muhammad Haddád a nejméně další čtyři lidé. Vyplývá to z prohlášení, které vydal turecký ministr vnitra Ali Yerlikaya. Podle ministra byl nalezen vrak letadla, o osudu lidí na palubě se Yerlikaya nezmínil. Libyjský premiér Abdal Hamíd Dbaíbá podle agentur uvedl, že generál zahynul.

Turkish Defence Minister Yasar Guler meets with Libya's army chief of staff Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad in Ankara,
Náčelník štábu libyjské armády Muhammad Haddád při úterním setkání s tureckým ministrem obrany Yaşarem Gülerem.Foto: Reuters
Reklama

Yerlikaya v úterý kolem 21:00 SEČ na sociální síti X informoval, že četníci nalezli vrak letadla v oblasti Haymana, kde řízení letového provozu ztratilo s letounem kontakt. Na palubě stroje typu Falcon 50 bylo podle ministra celkem pět cestujících včetně libyjského generála. Letadlo se odmlčelo zhruba 40 minut po startu. Letoun předtím žádal o nouzové přistání v oblasti Haymana nedaleko tureckého hlavního města.

Premiér mezinárodně uznávané vlády v Tripolisu Dbaíbá uvedl, že dostal informace o úmrtí náčelníka generálního štábu armády při tragické nehodě, která se stala při jeho návratu z oficiální cesty do Ankary. Úmrtí premiér označil za velkou ztrátu.

Podle ministra letoun odstartoval z Ankary ve 20:10 místního času (18:10 SEČ) a cílem letu byl Tripolis. Média uvedla, že se stroj vracel do Ankary poté, co po vzletu nahlásil problémy.

Deník Hurriyet napsal, že libyjský generál v úterý jednal v Ankaře s tureckým ministrem obrany Yaşarem Gülerem a dalšími tureckými armádními představiteli. Turecký parlament v úterý schválil návrh, který povoluje tureckým vojákům působit v Libyi další dva roky. Ankara podporuje vládu národní jednoty v Tripolisu, kterou uznává mezinárodní společenství. Tato vláda však kontroluje jen část země, východ Libye má pod kontrolou vláda národní stability premiéra Usámy Hamáda.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Radko Kubičko na archivním snímku
Radko Kubičko na archivním snímku
Radko Kubičko na archivním snímku

Zemřel rozhlasový publicista a komentátor Radko Kubičko, bylo mu 58 let

Zemřel rozhlasový publicista Radko Kubičko, který v posledních letech působil především jako komentátor Českého rozhlasu Plus. Bylo mu 58 let. O jeho úmrtí v úterý večer v tiskové zprávě informovala mluvčí Českého rozhlasu (ČRo) Lidija Erlebachová. Uvedla, že zprávu rozhlas vydal se souhlasem rodiny.

Kecksburský žalud dodnes vyvolává otázky.
Kecksburský žalud dodnes vyvolává otázky.
Kecksburský žalud dodnes vyvolává otázky.

„V lese se nic nenašlo," tvrdila armáda. Svědci z Kecksburgu ale viděli kovový žalud

„Vypadalo to jako obří kovový žalud a po stranách to mělo nápisy připomínající egyptské písmo.“ Tak popisují svědci objekt, který se v prosinci 1965 zřítil do lesů v Pensylvánii. Zatímco armáda místo neprodyšně uzavřela a tvrdila, že nic nenašla, místní dodnes věří, že se stali svědky jedné z největších záhad studené války.

Putin, Rusko, vojáci
Putin, Rusko, vojáci
Putin, Rusko, vojáci

ŽIVĚBritský odhad: Rusové na Ukrajině za poslední dva roky ztratili na 400 tisíc mužů

Ruské ztráty v bojích na Ukrajině činily v letech 2024 a 2025 pravděpodobně 400 000 mužů. Míní se tím počet mrtvých a zraněných, uvedlo v úterý britské ministerstvo obrany s odkazem na odhad rozvědek. Podle Londýna ruská armáda od začátku invaze zaznamenává vysoké ztráty. Do války však Moskva mobilizuje především příslušníky etnických menšin a obyvatele chudších regionů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama