V Turecku se zřítilo letadlo s libyjským generálem, podle Tripolisu zahynul

V Turecku se v úterý večer zřítilo letadlo, na jehož palubě byl náčelník štábu libyjské armády Muhammad Haddád a nejméně další čtyři lidé. Vyplývá to z prohlášení, které vydal turecký ministr vnitra Ali Yerlikaya. Podle ministra byl nalezen vrak letadla, o osudu lidí na palubě se Yerlikaya nezmínil. Libyjský premiér Abdal Hamíd Dbaíbá podle agentur uvedl, že generál zahynul.
Yerlikaya v úterý kolem 21:00 SEČ na sociální síti X informoval, že četníci nalezli vrak letadla v oblasti Haymana, kde řízení letového provozu ztratilo s letounem kontakt. Na palubě stroje typu Falcon 50 bylo podle ministra celkem pět cestujících včetně libyjského generála. Letadlo se odmlčelo zhruba 40 minut po startu. Letoun předtím žádal o nouzové přistání v oblasti Haymana nedaleko tureckého hlavního města.
Premiér mezinárodně uznávané vlády v Tripolisu Dbaíbá uvedl, že dostal informace o úmrtí náčelníka generálního štábu armády při tragické nehodě, která se stala při jeho návratu z oficiální cesty do Ankary. Úmrtí premiér označil za velkou ztrátu.
Podle ministra letoun odstartoval z Ankary ve 20:10 místního času (18:10 SEČ) a cílem letu byl Tripolis. Média uvedla, že se stroj vracel do Ankary poté, co po vzletu nahlásil problémy.
Deník Hurriyet napsal, že libyjský generál v úterý jednal v Ankaře s tureckým ministrem obrany Yaşarem Gülerem a dalšími tureckými armádními představiteli. Turecký parlament v úterý schválil návrh, který povoluje tureckým vojákům působit v Libyi další dva roky. Ankara podporuje vládu národní jednoty v Tripolisu, kterou uznává mezinárodní společenství. Tato vláda však kontroluje jen část země, východ Libye má pod kontrolou vláda národní stability premiéra Usámy Hamáda.
Zemřel rozhlasový publicista a komentátor Radko Kubičko, bylo mu 58 let
Zemřel rozhlasový publicista Radko Kubičko, který v posledních letech působil především jako komentátor Českého rozhlasu Plus. Bylo mu 58 let. O jeho úmrtí v úterý večer v tiskové zprávě informovala mluvčí Českého rozhlasu (ČRo) Lidija Erlebachová. Uvedla, že zprávu rozhlas vydal se souhlasem rodiny.
„V lese se nic nenašlo," tvrdila armáda. Svědci z Kecksburgu ale viděli kovový žalud
„Vypadalo to jako obří kovový žalud a po stranách to mělo nápisy připomínající egyptské písmo.“ Tak popisují svědci objekt, který se v prosinci 1965 zřítil do lesů v Pensylvánii. Zatímco armáda místo neprodyšně uzavřela a tvrdila, že nic nenašla, místní dodnes věří, že se stali svědky jedné z největších záhad studené války.
Pardubice drží první místo, na Kladně jim stačil jediný gól. Sparta zabrala
Hokejisté Pardubic vyhráli v zápase 33. kole extraligy na ledě Kladna 1:0 a udrželi si vedení v soutěži. Druhá je Sparta, která po dvou porážkách zabrala a zdolala Olomouc 7:2.
ŽIVĚBritský odhad: Rusové na Ukrajině za poslední dva roky ztratili na 400 tisíc mužů
Ruské ztráty v bojích na Ukrajině činily v letech 2024 a 2025 pravděpodobně 400 000 mužů. Míní se tím počet mrtvých a zraněných, uvedlo v úterý britské ministerstvo obrany s odkazem na odhad rozvědek. Podle Londýna ruská armáda od začátku invaze zaznamenává vysoké ztráty. Do války však Moskva mobilizuje především příslušníky etnických menšin a obyvatele chudších regionů.
I malé omezení alkoholu je dobré, říká expert. Vánoce jsou pro české pijáky šance
Adiktolog Viktor Mravčík vysvětluje, co děláme jako společnost a stát špatně, pokud jde o konzumaci alkoholu a dalších návykových látek. A byť upozorňuje, že právě tyto dny jsou pro lidi, kteří mají problémy s pitím, rizikovým obdobím, je pozitivní. Vánoce jsou totiž také příležitostí k novému začátku.