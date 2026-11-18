Americká společnost jedná s izraelskou armádou o vyslání až tisícovky humanoidních robotů do tunelů Hamásu v Pásmu Gazy, informují média. Stroje připomínající Terminátora ze slavného filmu o vražedném robotovi by mohly prozkoumávat nebezpečné podzemní prostory, odhalovat nástrahy, případně se i zapojit do bojů. Firma je přitom napojená na rodinu Donalda Trumpa – působí v ní jeho syn Eric.
Robot Phantom MK1, který média přezdívají Terminátor, od americké společnosti Foundation Future Industries je podle výrobce schopen zapojit se do bojových operací, zneškodňovat výbušniny a odhalovat nástražné dráty. Jeden kus stojí přibližně 150 tisíc dolarů (asi 3,2 milionu korun).
„Jednáme přímo s náčelníkem generálního štábu izraelských obranných sil,“ řekl Mike LeBlanc, spoluzakladatel a prezident společnosti Foundation Future, britskému deníku Financial Times. Šéf firmy podle listu dodal, že v září navštívil s jedním z robotů tunely v Gaze a setkal se s vysokými představiteli izraelské armády.
Izraelci by podle informací Financial Times mohli od firmy koupit až tisíc strojů. Ty by hlídkovaly v podzemní síti tunelů, kterou Hamás využívá k přesunům bojovníků, zbraní a zásob. Podle odhadů se táhne v délce přibližně 480 kilometrů.
LeBlanc v rozhovoru odmítl, že by společnost vyvíjela „zabijácké stroje“ ze známé americké filmové série Terminátor. „Pokud můžete zabránit tomu, aby někdo musel vykopnout dveře a nevěděl, jestli za nimi nestojí nepřítel se zbraní namířenou přímo na něj, pak je to asi ten nejlepší účel, k jakému by tito roboti mohli sloužit,“ vysvětlil svůj postoj.
O zprávě informovala také izraelská média, například stanice Kanál 7. Izraelská armáda ani ministerstvo obrany však žádný nákup dosud oficiálně nepotvrdily.
Na Ukrajině i v tunelech
Roboty Phantom MK1 již testují i na Ukrajině. V únoru 2026 tam byly podle médií vyslány dva kusy, které měly být na frontě prověřeny při průzkumu, zásobování a logistických operacích.
Ohledně schopností robotů se však objevují i pochybnosti. Britská BBC v červnu při návštěvě společnosti upozornila na několik technických nedostatků tehdejší verze robota. Nebyl například dostatečně utěsněný proti vodě a prachu a nedokázal se sám zvednout, pokud spadl. Firma však vyvíjí novější model Phantom MK2, který má problémy odstranit.
Po zveřejnění zprávy o možných dodávkách do Izraele společnost však vyjádření svého prezidenta mírnila. Uvedla, že rozhovory byly pouze předběžné a průzkumné a k žádné dohodě nevedly. Dodala také, že s izraelskou armádou v současnosti oficiálně nevyjednává ani jí nedodala žádné roboty, informoval britský deník The Telegraph.
Vazby na Trumpovu rodinu
Foundation Future Industries vznikla v roce 2024. Eric Trump, jeden ze synů amerického prezidenta Donalda Trumpa, do ní investoval a letos v březnu se stal jejím hlavním strategickým poradcem.
Podle LeBlanca firma získala od americké armády zakázky v hodnotě přes 70 milionů dolarů (zhruba 1,5 miliardy korun). Právě přidělování státních zakázek společnostem s vazbami na Trumpovu rodinu se však stalo terčem kritiky.
Telegraph minulý měsíc upozornil také na možné střety zájmů v takzvané Radě míru, americkém orgánu založeném Donaldem Trumpem, který má pomáhat ukončit válku v Gaze. Podezření vyvolala i zakázka pro americkou armádu, kterou vyhrála malá izraelská zbrojovka, do níž investoval Trumpův zeť Jared Kushner.
Mluvčí Erica Trumpa ovšem odmítl, že by prezidentův syn ovlivňoval obchodní aktivity společnosti Future Foundation nebo získávání státních zakázek. Podle něj se nepodílí na jejím řízení ani na strategických rozhodnutích a nikdy firmu nepředstavil žádné vládní agentuře.
Šéf společnosti LeBlanc rovněž tvrdí, že Trumpovo angažmá nemělo na získání zakázek žádný vliv. Zároveň však uvedl, že očekává, že bude sám předvolán k výpovědi před Kongresem.