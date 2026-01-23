V troskách ruských dronů Ukrajinci našli nové západní čipy. Do Ruska proudí přes Asii

Ukrajinská armáda sestřelila nový typ ruského dronu Geran-5. Analýza trosek odhalila, že stroj, který připomíná raketu, pohání moderní západní technologie. Přestože USA i Evropa uvalily na Rusko přísné sankce, americké a německé čipy do ruských továren proudí dál, nejčastěji přes čínské prostředníky. Podrobnosti přinesl v exkluzivní zprávě deník The Kyiv Independent.
V prvních dnech roku 2026 se ukrajinským obráncům podařilo sestřelit nový typ ruského bezpilotního letounu s označením Geran-5. Podle zjištění listu The Kyiv Independent, který měl možnost nahlédnout do analýzy trosek, využívá tento stroj ve velkém technologie od amerických a evropských výrobců.
Na rozdíl od starších modelů, které byly v podstatě kopiemi íránských Šáhedů, připomíná nový Geran-5 spíše okřídlenou střelu s plochou dráhou letu. Díky proudovému motoru čínské výroby dosahuje rychlosti až 600 kilometrů za hodinu, což je zhruba třikrát více než u běžně používaných ruských dronů. Právě vysoká rychlost z něj dělá cíl, který ukrajinská protivzdušná obrana jen obtížně zachycuje.
Ukrajinské síly dosud sestřelily dva letouny Geran-5, jeden v Kyjevské oblasti a druhý poblíž města Dnipro, uvedl zdroj z ukrajinské vlády pro deník Kyiv Independent. Ukrajinci sestřelili oba stroje v lednu. Jeden z dronů byl vážně poškozen, ale druhý byl ve stavu, který umožnil identifikaci některých jeho součástí.
Ukrajinská rozvědka (HUR) v troskách identifikovala součástky řady západních firem. Největší zastoupení má americká společnost Texas Instruments, jejíchž čipů našli experti v jednom stroji hned šest. Další komponenty nesou loga amerických firem CTS Corporation, Monolithic Power Systems nebo německého giganta Infineon Technologies.
Klíčovým zjištěním je ale to, že Rusko nevyužívá pouze staré zásoby. Dva nalezené oscilátory od firmy CTS Corporation nesou data výroby únor 2024 a září 2025, kdy už dlouho platily mezinárodní sankce. „Objem výroby dronů a raket v Rusku je přímo spojen s dodávkami elektronických součástek, které získávají ze zahraničí,“ uvádí pro The Kyiv Independent vládní zmocněnec pro sankční politiku Vladyslav Vlasjuk.
Jak se citlivé technologie do Ruska dostávají? Podle celních záznamů, které redakce ukrajinského deníku prozkoumala, existuje rozsáhlá síť obchodníků se sídlem v Číně a Hongkongu, méně často pak ve Spojených arabských emirátech či Kyrgyzstánu. Tito prostředníci nakupují čipy vyrobené západními technologiemi v Asii – například v Malajsii, na Tchaj-wanu nebo na Filipínách – a následně je přeposílají do ruských zbrojovek.
Příkladem je moskevská firma Niokr-Trade, která na svých stránkách otevřeně inzeruje „neomezený sortiment dovážených elektronických součástek“. Ta spolupracuje s čínskými distributory a dodává zboží ruskému obrannému průmyslu. „Zkusili jsme nakoupit americké čipy jako ruský výrobce zbraní – a fungovalo to,“ píše Kyiv Independent s odkazem na své předchozí zjištění.
Západní společnosti se od dodávek do Ruska distancují. Německý Infineon uvedl, že po invazi v roce 2022 v Rusku zlikvidoval svou pobočku a přijal přísná opatření, aby sankce neobcházel. Přiznává ale, že je nesmírně obtížné kontrolovat prodej po celou dobu životnosti výrobku. Podobně reagovala i společnost Texas Instruments, která jakékoli dodávky do Ruska označila za nezákonné a neautorizované.
Podle odhadů ukrajinské vlády může být až 30 % čipů nalezených v ruských zbraních padělaných nebo nelegálně vyrobených v asijských továrnách bez vědomí majitelů licencí. Zbývajících 70 % jsou ale originální produkty, které do Ruska putují přes nekonečné řetězce přeprodejců. Právě tyto dodávky umožňují Rusku pokračovat v útocích na ukrajinskou energetickou síť, kvůli čemuž se v letošní mrazivé zimě ocitly miliony lidí bez tepla a elektřiny.