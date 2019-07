V tričkách, bez nikábů a bez mužů. Saúdská Arábie láká ženy, aby více pracovaly

Továrna na zpracování potravin Luna na předměstí města Džidda u Rudého moře je jedním z míst, kde v Saúdské Arábii pracují jen ženy. Pracoviště segregovaná podle pohlaví tu nejsou povinná už od roku 2005, mnoho zaměstnavatelů ale tento model používá dál. "Pro mě je lepší pracovat odděleně. Kdybychom pracovaly s muži, musely bychom nosit abáju a nikáb a to je méně pohodlné," vypráví Fatima Albasisiová, která v továrně dohlíží na 90 zaměstnankyň.

"Je pro ně jednodušší jít za mnou, když něco potřebují. Obrátit se na muže je komplikovanější," vysvětluje britskému deníku The Guardian.

Má na sobě džíny a tričko rockové kapely AC/DC. Sedí v kanceláři spolu s dalšími osmi ženami. Všechny jsou oblečené neformálně a do nejrůznějších barev. Na monitoru počítače se ze spořiče usmívá hollywoodská herečka Cameron Diazová a místností zní uvolněný smích. Muži pracují odděleně ve vedlejší budově.

"Všechny ženy, které tady vidíte, zvládají všechno samy. Kdybych mohla, raději bych měla celou továrnu řízenou jen ženami. Podle mých zkušeností ženy chodí včas do práce a dělají méně chyb," říká Albasisiová.

Saúdská Arábie je přesto zemí, ve které jsou ženy z hlediska práva téměř na úrovni dětí. Nedávno uplynul rok od chvíle, kdy zákony povolily ženám řídit auta. Nábožensky konzervativní absolutní monarchie byla poslední zemí na světě, kde řídit nesměly.

Teď vedení země zvažuje, že zruší i systém poručnictví, ve kterém ženy bez souhlasu mužů nesmí například cestovat. Pokud by reforma, o níž informovala zahraniční média, prošla, mohly by ženy starší osmnácti let cestovat za hranice bez nutného svolení.

Silně nábožensky konzervativní království chce také zvýšil podíl žen na pracovním trhu. Ženy v Saúdské Arábii sice pracovat mohou, ale moc jich není. Podle Světové banky tvoří jen necelých 17 procent všech pracujících obyvatel. Sama Saúdská Arábie uvádí podíl o něco vyšší.

Cíl Rijádu je však ještě dál. Do roku 2030 by chtěl, aby na pracovním trhu bylo alespoň 30 procent žen.

Vedle toho přitom dál tvrdě potlačuje aktivistky za ženská práva, a tak se ozývá kritika, že reformy, které začaly s nástupem korunního prince Muhammada bin Salmána před dvěma lety, jsou jen symbolické a mají za úkol ženy spíše umlčet.

Oddělená pracoviště jsou pro ženy příjemnějším prostředím a zároveň neohrožují konzervativní hodnoty. Ženy dostávají více svobody, ale bez toho, aby se v zemi změnilo něco systémového. V továrně Luna sice mohou chodit v kalhotách a tričkách, ale jen proto, že tam není žádný muž.

Ani zmíněný zákon povolující ženám řídit auta neznamenal tak velký posun v ženských právech, jak se na první pohled zdálo, upozorňuje saúdskoarabská feministka žijící v Austrálii Regina Nasrová. "Pokud se žena dopustí dopravního přestupku, může se dostat z vězení pouze se svolením svého opatrovníka," uvedla pro německé rádio Deutsche Welle.

