V továrně v anglickém Salisbury došlo k výbuchu. Zabil člověka, dalšího vážně zranil

Výbuch v továrně na výrobu vojenského vybavení v jihoanglickém městě Salisbury zabil v pátek jednoho člověka, další osoba byla hospitalizována s těžkými zraněními. Exploze zasáhla objekt společnosti Chemring Countermeasures, která dodává techniku na ochranu vojenských lodí a letadel před nepřátelskou palbou, napsal deník The Guardian. Kolem 17:00 místního času (18:00 SELČ) vypukl v důsledku výbuchu požár v budově, kde se vyrábí světlice. Místní policie večer informovala média, že požár se podařilo uhasit a jeho příčina je předmětem vyšetřování. Salisbury se tak znovu dostalo do titulků médií poté, co bylo dějištěm útoku nervově paralytickou látkou novičok na bývalého ruského agenta.