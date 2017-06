V Thajsku zatkli českého novináře kvůli neprůstřelné vestě, hrozí mu pět let vězení

před 20 minutami

Policie v Thajsku zatkla minulý týden českého novináře Radana Šprongla, který spolupracuje s TV Nova. Novinář měl u sebe neprůstřelnou vestu a přilbu, protože se chystal odletět natáčet do Iráku. Thajské zákony to však považují za převážení vojenského materiálu, k němuž je třeba povolení. Šprongl už byl propuštěn na kauci a je vyšetřován na svobodě. Hrozí mu pět let. Z podobného důvodu už byli tento týden zadrženi na letišti v Bangkoku i reportéři z Británie a Německa.

Praha - Thajské úřady zatkly minulý týden českého novináře Radana Šprongla. Novinář měl u sebe neprůstřelnou vestu a přilbu, což je v Thajsku trestné. Tamní zákony to považují za převážení vojenského materiálu. Šprongl už byl propuštěn na kauci a je vyšetřován na svobodě. Hrozí mu pět let. Uvedla to v sobotu televize Nova, pro kterou novinář pracuje, a zpravodajský server irozhlas.cz.

Podle irozhlas.cz se český novinář po týdnu v Bangkoku vracel zpátky do Iráku, kde chtěl natáčet další reportáže. Při nástupu do letadla ho ale zadržely thajské úřady. Šprongl podle webu zaplatil kauci v přepočtu 70 000 korun. Čekání na soud může trvat až 48 dní.

"Nechal jsem si při nástupu do letadla odbavit helmu a neprůstřelnou vestu. Při nástupu do letadla mi bágl vyndali. Nejdříve mi nabídli, ať odletím bez toho, což do Iráku bez helmy a vesty nepojedu, takže jsem tam zůstal a nevěděl, co se děje," popsal Šprongl pro Radiožurnál. Na letiště za ním přijel konzul Jaroslav Zamazal, ve spojení s ním je i velvyslanec Marek Libřický, řekl Šprongl webu.

Z podobného důvody byli tento týden v pondělí zadrženi na letišti v Bangkoku také britský novinář Anthony Cheng a německý fotoreportér na volné noze Florian Witulski, když se chystali nastoupit do letadla směřujícího do Iráku. Tam měli krýt vývoj ve městě Mosulu. V zavazadle patřícím Chengovi, který pracuje pro stanici CCTV English se sídlem v Číně, byly nalezeny tři plynové masky a čtyři pláty do neprůstřelné vesty.

Thajský policejní zdroj vysvětlil, že jak masky, tak vesty jsou podle thajského zákona považovány za zbraně a pro jejich držení je nutné povolení. Oba novináři byli obviněni z držení válečných zbraní bez povolení, což se v Thajsku trestá až pětiletým vězením. Cheng byl v úterý propuštěn na kauci v přepočtu 2930 dolarů, Witulski byl propuštěn ještě před ním téhož dne, uvedla agentura Reuters.