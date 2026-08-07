V thajské škole zaútočil student, zabil osm lidí, včetně sebe. Údajně byl šikanován

Za psychicky labilního a šikanovaného označili spolužáci studenta, který v pátek v Thajsku nejprve zastřelil své prarodiče a pak ve své škole zabil pět lidí - učitele i žáky. Dalších 23 osob utrpělo zranění, ale není jasné, kolik z nich bylo postřeleno.
Mladík, kterému bylo podle dostupných zdrojů 14 let, pravděpodobně spáchal sebevraždu, ačkoli to thajské úřady zatím oficiálně nepotvrdily; uvedly jen, že útočník je mrtvý, napsala agentura AFP. Policie uvedla, že vypálil 26 střel a u sebe měl dalších 34 nábojů. Thajské úřady neuvedly, v jakém stavu jsou zranění.
Útok odsoudil thajský premiér Anutin Čánvirakun. „Je to strašná událost. K tomu nikdy nemělo dojít,“ řekl Čánvirakun novinářům v sídle vlády.
„Byl to problémový kluk. Moji kamarádi, kteří ho znali, říkali, že se zajímal o FBI a o zbraně, a že ho šikanovalo hodně spolužáků,“ řekl AFP sedmnáctiletý Purin Kchumčú poté, co jen o vlásek unikl střelám. „Když jsem viděl, jak na mě míří zbraní, napadlo mě, že vypadá hodně profesionálně, jako by dlouho trénoval,“ dodal.
Ke střelbě došlo během poslední hodiny dopoledního vyučování, napsal zpravodajský server BBC News. Jeden z osmnáctiletých studentů řekl agentuře Reuters, že si myslel, že bouchají petardy. „Nejdřív mě nenapadlo, že by to byla střelba,“ uvedl. „Ozvala se série výstřelů - bum-bum-bum. Pak ztichly. A zase se ozvaly,“ popsal.
„Slyšela jsem spoustu výstřelů, hrozně hlasitých, protože střelec byl asi v patře přímo nad námi. Dokonce jsem slyšela, jak padají na zem nábojnice,“ řekla AFP studentka Pavarisa Majlisová. „Bála jsem se, že umřu a už nikdy si nesplním své sny,“ dodala před prestižní střední školou Debisirin v provincii Nontchaburí severně od Bangkoku. Tuto školu navštěvuje asi 3000 žáků.
Krátce po incidentu se ke škole sjeli a seběhli rodiče, kteří se báli o své děti. „Viděl jsem tisíce studentů, jak se hrnou ven. Někteří neměli ani boty,“ řekl AFP taxikář, který před touto střední školou pracuje už asi dvacet let. „Je mi hrozně líto kluka, jehož tělo jsem viděl poté, co byl zasažen přímo do hlavy,“ dodal. „Je to opravdu smutné.“
Podle prohlášení thajského ministerstva zdravotnictví bylo v odpoledních hodinách v šesti nemocnicích 22 zraněných, z nichž devět je v kritickém stavu, čtyři vyžadují naléhavou péči a zranění dalších devíti nejsou vážná, napsal zpravodajský server The Guardian.
Ministerstvo zdravotnictví vyčlenilo sedm krizových týmů, které budou žákům a jejich rodinám poskytovat psychologickou pomoc.
Thajské ministerstvo školství vyjádřilo nad páteční střelbou „hluboký zármutek“ a zároveň přislíbilo přísnější bezpečnostní opatření, uvedl zpravodajský server CNN.
„Rodiče byli požádáni, aby se ujistili, že se jejich děti bezpečně vrátily domů, a aby pečlivě sledovali jejich emocionální stav,“ uvádí se v prohlášení ministerstva, které dodává, že bezpečnost a duševní pohoda žáků, učitelů a dalších osob zasažených touto událostí jsou jeho prioritou.
Ministerstvo rovněž oznámilo finanční pomoc určenou rodinám těch, kdo při střelbě zahynuli nebo byli zraněni, a to ve výši 20 tisíc thajských bahtů (asi 12 700 korun) za každou oběť a čtvrtinu této částky za každou zraněnou osobu, dodala CNN.
Thajsko patří podle AFP mezi státy s největším počtem držených zbraní v regionu. Podle odhadů je v zemi zhruba 10 milionů střelných zbraní, což znamená, že na sedm obyvatel připadá jedna zbraň.
Letos v únoru ukradl sedmnáctiletý mladík zbraň policistovi a zahájil střelbu na střední škole v jižním Thajsku, přičemž krátce držel několik rukojmích. Při incidentu zahynul jeden člověk a další dva byli zraněni. V roce 2023 byl čtrnáctiletý chlapec obviněn ze střelby v jednom z velkých nákupních center v Bangkoku.
Mohlo by vás také zajímat: Muž s útočnou puškou zahájil palbu do aut na Memorial Drive v Cambridgi.
Šestnáct slonů zemřelo po otravě kyanidem, spekuluje se o otrávených rajčatech
V Keni se vyšetřuje úhyn 16 slonů, kteří se pravděpodobně otrávili kyanidem poté, co zkonzumovali rajčata z okolních farem. Otázkou však zůstává, jak se jed dostal do ekosystému, v němž spolu s divokou zvěří žijí také domácí zvířata. Pěstitelé podle agentury AP popírají tvrzení, že by sloni uhynuli po konzumaci rajčat.
Rafinerií Slovnaft otřásl výbuch. Bratislavou se šíří dým
V bratislavské rafinerii Slovnaft hoří, slovenskou metropolí se šíří hustý černý dým. Slovenský zpravodajský server Denník N v pátek napsal, že budovami v okolí areálu otřásl výbuch. Příčina požáru je zatím neznámá, uvedl server Aktuality.sk. Obyvatelům podle rafinerie nebezpečí nehrozí.
Itálie dostala ultimátum: do neděle musí zrušit kontroly cestujících ze Španělska
Španělská vláda v pátek pohrozila Itálii, že zavede odvetná opatření vůči cestujícím z Itálie, pokud Řím do neděle nezruší kontroly lidí přijíždějících ze Španělska. V pátek o tom napsal deník El País.
Komentář: Babišova vláda tiše chystá velké politické změny. Kryjí je kulturní války
„Je to celé vymyšlené jen pro velké agropodniky, které žijí na pronajaté půdě. Jsme kategoricky proti,“ řekl šéf Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek redakci Aktuálně.cz k chystané vládní novele, která by zavedla povinné předkupní právo na pronajatou zemědělskou půdu.
ŽIVĚ Jemenští Húsíové při útoku v Saúdské Arábii zranili 11 civilistů
Při útoku jemenských húsíjských povstalců v saúdskoarabské oblasti Nadžrán bylo zraněno 11 civilistů. V pátek to podle agentury Reuters oznámila Rijádem vedená vojenská koalice, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Oblast leží v těsné blízkosti hranic s Jemenem. Mezi zraněnými je sedm občanů Saúdské Arábie včetně ženy a čtyřletého dítěte, dva Egypťané, Jemenec a Pákistánec.