Texas ve čtvrtek (v noci na pátek SEČ) popravil 70letého Reinalda Dennese, odsouzeného za vraždu klenotníka v roce 1996. Zřízencům se ale nedařilo najít vhodnou žílu k vpravení sedativa a smrticí injekce. Samotné usmrcení tak trvalo déle než hodinu a vězeň křičel bolestí, napsala agentura AP.
Odsouzený při popravě úpěl, sténal a prosil Boha, aby jej zbavil bolesti. Mluvčí věznice ovšem podle AP uvedla, že veškeré úkony byly provedeny podle protokolu a že Dennes možná svou bolest zveličoval či předstíral.
Debatu o budoucnosti trestu smrti v USA v posledních měsících opět rozvířila nezdařená poprava v Tennessee. Odsouzená vražedkyně Christa Pikeová na konci září přežila dvě smrticí injekce pentobarbitalu.
Dennes byl shledán vinným z vraždy Janose Szucse, obchodníka s diamanty, nalezeného v lednu 1996 s několika střelnými ranami ve své houstonské kanceláři. Byl druhým člověkem popraveným v USA ve čtvrtek, poté co Florida usmrtila 71letého Thomase Mitchella Overtona, který byl v tomto státě letos již 20. popraveným, což je rekord, poznamenala AP.
Obě čtvrteční popravy zároveň znovu rozvířily debatu o stárnutí vězňů v amerických celách smrti.
Dennes pronesl krátké prohlášení, v němž uvedl, že chce, aby jeho blízcí věděli, že byl posledních 30 let požehnán tím, že "poznal lásku Otce". Poté řekl řediteli věznice: "Do toho".
"Ta bolest! Do toho! Do toho!" křičel Dennes. "Nech mě odejít, Otče," opakoval podle AP stále dokola. "Nech mě odejít. … Jsem tady. Celá ta léta jsem byl tvým synem," pokračoval. Poté zakřičel: "Pravá noha mě strašně bolí!" a popsal to jako křeč. Po nadávce zasténal a pak řekl: "Nemyslím si, že je to normální. Vezmi si mě, Otče. Nenech mě takhle trpět. No tak."
Po třech hlasitých zasténáních začal Dennes vydávat chraplavé zvuky, které postupně slábly před posledním hlasitým zasténáním. Poté začal tiše dýchat, asi dvanáctkrát se nadechl, přičemž i dech postupně slábl.
Procedura byla dokončena v 19:07 místního času (2:07 SEČ), 63 minut poté, co byl připoután k lehátku. O minutu později, po prohlídce lékařem, byl Dennes ve věznici v Huntsville prohlášen za mrtvého.
Vězeňští úředníci uvedli, že byly řádně dodrženy všechny postupy. Mluvčí Amanda Hernandezová připustila řadu neúspěšných pokusů o nalezení vhodné žíly, než se popravčímu týmu podařilo zavést jehly do Dennesova levého chodidla a do levé strany krku. Nevěděla, kolik pokusů bylo neúspěšných, ale uvedla, že nakonec použitá místa byla v souladu se státními postupy.
Hernandezová také naznačila, že Dennes mohl bolest přehánět, a uvedla, že si začal stěžovat ještě předtím, než začaly proudit látky, a také na bolest v místech, kde nebyla zavedena kanyla.
Na otázku, zda to předstíral, odpověděla: "Myslím, že ano, zazněla taková tvrzení. ... Z naší strany nedošlo k ničemu nestandardnímu." "Není to poprvé, co jsme museli zavést kanyly na jiná místa. Také to není poprvé, co si vězeň okamžitě stěžoval na bolest," řekla Hernandezová.
Dříve téhož dne Florida vykonala popravu 71letého Overtona, který byl odsouzen za vraždu těhotné ženy a jejího manžela, Susan a Michaela MacIvorových, při vloupání do jejich domu v roce 1991.
Overton byl prohlášen za mrtvého po podání třísložkové smrticí injekce ve státní věznici na Floridě. Ve svém závěrečném prohlášení popřel, že by se kdy vloupal do domu manželů a zaútočil na ně, a řekl: "Nikdy jsem nikoho nezabil".
Florida letos pod vedením republikánského guvernéra Rona DeSantise, který trest smrti prosazuje tak důrazně jako málokterý jiný guvernér, vykonala již více než polovinu z dosavadních 39 poprav v celé zemi.
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