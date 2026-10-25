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V Tel Avivu se tři dny před volbami sešly tisíce lidí na protestu proti vládě

ČTK
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Tisíce lidí se v sobotu sešly v Tel Avivu na velké protivládní demonstraci. Konala se jen tři dny před parlamentními volbami, které agentura AFP označuje za referendum o premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi.

Israelis rally to demand a State commission of inquiry to the October 7, 2023 attack on Israel, in Tel Aviv
zraelci se účastní shromáždění, na němž požadují zřízení nezávislé státní vyšetřovací komise, která by prošetřila útoky vedené Hamásem ze 7. října 2023 a události, které jim předcházely. Shromáždění se koná před parlamentními volbami v Izraeli, které se uskuteční 27. října, v Tel Avivu, 24. října 2026.Foto: REUTERS – Nir Elias
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Israelis rally to demand a State commission of inquiry to the October 7, 2023 attack on Israel, in Tel Aviv
Israelis rally to demand a State commission of inquiry to the October 7, 2023 attack on Israel, in Tel Aviv
Israel Elections
Israel Elections
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Protest zorganizovala skupina, již založily rodiny obětí a rukojmích unesených z Izraele 7. října 2023 ozbrojenci z palestinského teroristického hnutí Hamás.

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Zaznívaly na něm výzvy, aby byla zřízena vyšetřovací komise kvůli pochybením, jež před třemi lety vedla k útokům, které si vyžádaly nejvíce židovských obětí od holokaustu.

Netanjahu zřízení takové nezávislé komise odmítá a místo toho navrhoval, aby vznikla komise, do níž by polovinu členů jmenovala vládnoucí koalice a druhou polovinu opoziční poslanci.

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Netanjahu byl izraelským premiérem už v 90. letech minulého století, pak v letech 2009 až 2021 a naposledy se do čela vlády postavil v prosinci 2022. Jeho odpůrci doufají mimo jiné v to, že opozice by mohla Izrael v případě volebního vítězství vyvést z mezinárodní izolace, kam se dostal kvůli válce v Pásmu Gazy a Libanonu a kvůli rostoucímu násilí na okupovaném Západním břehu.

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hab nim

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