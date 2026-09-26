V Tatrách platí malé lavinové nebezpečí, napadlo čtvrt metru sněhu

V Tatrách napadlo až 25 centimetrů nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i laviny a splazy, varují lavinoví experti podle slovenského serveru aktuality.sk. V Tatrách platí první lavinový stupeň, což neznamená nulové riziko lavin, upozorňuje server.
V polohách nad 1700 metrů nad mořem přibylo za 48 hodin až 25 centimetrů nového sněhu, a to především v polohách nad 1900 metrů nad mořem. Ve žlabech a muldách může být výška nového sněhu místy i vyšší.
Nový sníh leží na poměrně teplém podloží bez starého sněhu, proto je jeho přilnavost velmi nízká. Sníh bude během dne na sluncem osvícených svazích mokrý ve všech nadmořských výškách. Nový mokrý sníh na hladkém podkladu může ve strmém a exponovaném terénu zejména odpoledne způsobovat laviny.
Malé lavinové nebezpečí, tedy první stupeň z pětidílné mezinárodní stupnice, platí ve vysokých polohách Vysokých a Západních Tater.
Nový sníh může zapříčinit laviny hlavně při velké zátěži. Při oteplení pak hrozí menší laviny z mokrého sněhu. „Na hladkém podkladu, zejména na trávě a skalních plotnách, vytváří tato vrstva sněhu podmínky pro vznik lavin, především při velkém mechanickém zatížení. Při oteplení během dne se vyskytnou i menší samovolné laviny z mokrého sněhu,“ varovala Horská záchranná služba.
Vzniklé splazy a laviny budou převážně menších rozměrů, ale ve skalnatém, exponovaném terénu mohou pro člověka znamenat vážné nebezpečí, uvedla Horská záchranná služba.
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