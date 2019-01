V syrském Manbidži se odpálil atentátník, mezi 14 oběťmi jsou i Američané

před 1 hodinou

Ze severosyrského města Manbidž je hlášen sebevražedný útok, při kterém zahynulo nejméně 14 lidí. Oznámila to exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), podle které jsou mezi oběťmi dva Američané. Spojené státy zatím zprávu nekomentovaly. K útoku se prostřednictvím své propagandistické agentury Amak přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Útočník podle IS použil vestu s výbušninami, které odpálil u mezinárodně obsazené hlídky v Manbidži. Z prvních snímků je patrné, že výbuch nastal u jednoho podniku v Manbidži. Budova má vyražená okna i dveře a celé okolí je silně poškozeno. Město leží nedaleko turecké hranice.