V Sýrii padlo při útocích Izraele šest vojáků a spojenců. Naši politiku neměníme, reagoval Netanjahu

před 2 hodinami

Premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že izraelské letectvo zasadilo Íránu útokem na jeho cíle v Sýrii "těžkou ránu".

Damašek/Jeruzalém - Při sobotních izraelských náletech na Sýrii padlo nejméně šest syrských vojáků a jejich spojenců. Oznámila to v neděli exilová skupina syrských ochránců lidských práv (SOHR). Izraelci provedli útok na syrské a íránské cíle v Sýrii v odvetě za to, že íránští bojovníci vyslali bezpilotní letadlo nad Izrael. Izraelská armáda dron sestřelila a při syrské protiletecké palbě, která následovala, přišla o stíhací stroj F-16.

Izraelský ministr pro tajné služby Jisrael Kac řekl, že Izrael dal útoky najevo, že nehodlá tolerovat íránskou vojenskou přítomnost ve své blízkosti a že bude nadále rozhodně reagovat na jakoukoli další provokaci.

Premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že izraelské letectvo zasadilo Íránu útokem na jeho cíle v Sýrii "těžkou ránu". "Budeme dál útočit na všechny, kteří se pokusí zaútočit na nás. Je to naše politika a tak to zůstane," řekl Netanjahu na zasedání vlády.

Bývalý zástupce náčelníka generálního štábu a současný člen kabinetu Joav Galant řekl, že Izrael "pouze nemluví, ale jedná". "Doufám, že teď i Syřané dobře pochopili, že to, že hostí Íránce na syrském území, je poškozuje," sdělil ministr výstavby.

Podle armády bylo při izraelské odvetě zasaženo íránské stanoviště, odkud byl vyslán dron, další čtyři íránské pozice a osm syrských. "Oni i my víme, co jsme zasáhli; dáme jim nějaký čas, aby to strávili a pochopili, jak jsme věděli, že máme zaútočit právě tam. Šlo o utajované pozice, ale my máme tajné služby a víme, co se tam děje. Včera (v sobotu) jsme to dokázali," vzkázal do Sýrie Kac.

Dron byl vypuštěn ze syrské základny Tijás, která leží u Palmýry v provincii Homs. Podle izraelské armády ji několik měsíců se souhlasem Sýrie využívá Írán a oddíly Kuds, které patří k íránským revolučním gardám. Izraelská armáda oznámila, že Írán tuto základnu používá k přesunu zbraní určených k akcím proti Izraeli.

"Tato činnost se děje pod krytím operací proti islámským radikálům, ale události minulých hodin dokazují, že skutečným cílem je příprava násilných akcí proti Izraeli," uvedla izraelská armáda v prohlášení.

Izraelci předvedli snímky zbytku sestřeleného dronu, který se podle armády značně podobá typu amerického bezpilotního letadla, jež Íránci ukořistili v roce 2011. Teherán tehdy nevyhověl žádosti USA o jeho vrácení. Jde zřejmě o model, který íránské revoluční gardy předvedly před dvěma lety a který byl sestaven podle vzoru ukořistěného amerického stroje.

Izraelští komentátoři upozorňují, že je to poprvé, co se proti sobě dostaly do střetu na syrském území Izrael a Írán, který je spojencem Damašku. I když útoky dále nepokračovaly, z dlouhodobé perspektivy se situace změnila a Izrael se bude muset přizpůsobit novým okolnostem: Írán proti němu chce útočit, režim syrského prezidenta Bašára Asada je stále sebejistější a Rusko, jako jeho spojenec, částečně tuto agresivní politiku Sýrie a Íránu podporuje.

Izrael dříve do bojů v Sýrii až na výjimky v podobě akcí proti šíitskému Hizballáhu nezasahoval. Situace se začala měnit, když syrská armáda s pomocí ruské začala v Sýrii vítězit nad opozicí. Izrael dlouhodobě upozorňuje, že Írán coby spojenec Damašku upevňuje svou pozici v Sýrii.