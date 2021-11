V srdci demonstrace, která burcovala za klima. Sledujeme vás, volali lidé v Glasgow

Obyvatelé skotského Glasgow, kteří jsou zvyklí v parku Kelvingrove venčit psy nebo sem chodí běhat, si museli uplynulý pátek a sobotu upravit svou trasu. Jedna z hlavních asfaltových cest parku se stala startovním místem pro obrovský pochod za klima. Zúčastnilo se ho sto tisíc lidí - aktivistů, veganů, jihoamerických indiánů i lékařů.

Glasgow (od naší zpravodajky) - "Dodržte 1,5 stupně Celsia", "Radši planetu než výdělky", "COP26, sledujeme vás" nebo "Žádné další bla bla bla". Podobná hesla s sebou nesli lidé na cedulích, když vyrazili z parku, vzdáleného jen 15 minut od konferenční haly, kde stále probíhá téměř dvoutýdenní klimatický summit COP26, ulicemi města.

Média konferenci už dopředu označovala za zásadní, protože při ní mělo dojít k uzavření mnoha mezinárodních dohod, které by zajistily zelenější budoucnost planety. Jde například o udržení nárůstu teplot pod dvěma stupni Celsia, ideálně pod stupněm a půl, oproti předindustriální době.

Většina z oslovených demonstrantů ale nevěřila, že by konference měla až tak velký dopad. "Je to už 26. ročník klimatického summitu a pořád se nic nestalo. Jsem velmi naštvaná," popsala redaktorce Aktuálně.cz svoje pocity šestačtyřicetiletá Fiona. V pátek se zúčastnila protestu vedeného hnutím Fridays for Future, stejně jako dalších 25 tisíc lidí.

"Přišla jsem, aby se lidé probudili a něco podnikli, protože politici a korporace nic neudělají," domnívá se žena, která držela v rukou transparent "Dělám to pro svého synovce".

Větší pochod ale následoval v sobotu. I přes typicky skotský déšť a silný vítr na něj přišlo okolo stovky tisíc lidí, kteří zaplnili ulice Glasgow.

Jedním z těchto lidí byl i Alan. "Je mi 34 let a už kdysi (britská premiérka) Margaret Thatcherová říkala, že klima je tou největší krizí. Ale za celý můj život se nic nestalo, nebo alespoň nic, co by se přiblížilo řešení," říká muž, který přijel do Glasgow ze severu Skotska na kole.

"Slyšel jsem prázdné sliby, podepisoval petice, volil… Pracuju v oblasti ochrany životního prostředí. Myslím, že nyní je nejlepším způsobem, jak něčeho docílit, přidat se k protestu a posilovat občanské hnutí," vysvětluje svou motivaci Alan. "Tito lidé pak budou moci poukázat na rozdíl mezi tím, co politici říkají a co dělají."

Protest všech generací

Přestože v Česku jsou klimatické protesty spojeny hlavně s mladou generací studentů, v Glasgow tvořili studenti jen asi polovinu účastníků. Zbytek byli starší lidé, důchodci nebo rodiny s malými dětmi. "Dříve víc protestovali mladí lidé. Pak si ale i dospělí uvědomili, že se to bude týkat jejich vnoučat a generací, které přijdou po nich. A najednou se začali zajímat o klima všichni," říkají osmnáctiletá Eva a devatenáctiletý Ben. "Začala o tom mluvit i vláda a najednou byli všichni naštvaní," dodává dívka.

Jejich slova potvrzuje i Bryan, který pochází přímo z Glasgow. "Mám dvě vnučky a jednoho pravnuka, jsem tu pro ně. Je to poprvé, kdy se účastním protestu, a poprvé taky budu volit zelené," říká muž, který o tři dny později slaví 73. narozeniny.

"Chci, aby lídři začali něco dělat," dodává i jednasedmdesátiletá Dorothy ze Švédska v oranžové reflexní vestě. Na ní má napsáno "Cestou na COP26 jsem ujela 2318 kilometrů na kole". Cesta jí podle jejích slov zabrala šest týdnů.

První týden konference už přinesl několik výsledků. Například více než sto států včetně Brazílie přislíbilo, že do roku 2030 zastaví odlesňování, a přes 40 zemí se zavázalo, že do devíti let přestane s těžbou uhlí. Nebyli ale mezi nimi největší znečišťovatelé jako Spojené státy nebo Čína. Další dohoda mezi lídry 100 zemí mluví o omezení emisí metanu, který je jedním ze skleníkových plynů.

Zdravotníci i indiánský kmen

Složení lidí na sobotní demonstraci ale bylo pestré i jinými způsoby. Například tím, že vedle obyvatel Glasgow nebo těch, co přijeli na kole, tu taky protestovali skupiny původních obyvatel z Jižní Ameriky, lidé propagující rostlinnou stravu anebo různá hnutí, která upozorňovala na ochranu klimatických migrantů.

"Myslím si, že Bolsonaro je vrah," říká například dvaačtyřicetiletá Andresa z Brazílie, kde je tamní prezident Jair Bolsonaro spojován s odlesňováním Amazonie a zabíráním půdy indiánům. "Mnoho lidí ho nemá rádo, protože lže a krade zemi původním obyvatelům," líčí.

K pochodu se přidala i skupina irských lékařů a zdravotníků. "Klimatická změna je problémem už teď. Covid-19 je jenom první varování… Bez zdravé planety nebudou zdraví ani lidé," vysvětluje 52letá biochemička Anna. "Stále více lékařů si uvědomuje, že klimatická změna je naší další pandemií," říká.

"Problémy, které řešíme, by se neměly stávat tak často, jako tomu teď bývá," domnívá se Heather, která pochoduje v rámci skupiny skotských hasičů. "Dříve jsme tu neměli skoro žádné lesní požáry. Poslední roky je máme každé léto," dodává.

Sobotního protestu v #Glasgow se podle odhadů účastnilo kolem 100 tisíc lidí. Výrazně víc než v pátek. #COP26 @Aktualnecz pic.twitter.com/vH7lv8EnYV — Jana Václavíková (@janavacl) November 6, 2021

Thunbergová jako vzor

I přes závažnost témat byla nálada na obou pochodech spíš optimistická. Doprovázely je kapely, lidé zpívali, tančili a vykřikovali hesla. Páteční demonstraci zakončily projevy lidí z různých zemí, kteří popisovali, jak se jich klimatická změna už nyní dotýká. Například z potápějících se ostrovů v Tichém oceánu, z Malajsie nebo Kolumbie.

Promluvila i osmnáctiletá švédská aktivistka Greta Thunbergová, která se stala inspirací pro mnoho přítomných. Hesla, která v minulosti pronesla, měli lidé na transparentech a na trička si nechali vyobrazit její jméno nebo portrét.

Thunbergová inspirovala i dvanáctiletého Huga, který přišel s rodinou. Událost v Glasgow pro něj byla už druhým protestem za klima. "Pokud se klimatická změna stane, tak tady, až vyrostu, nebude moc hezké místo k žití," myslí si.