Srbské úřady zadržely Dragana Vučićeviče, majitele soukromé televizní stanice Informer, která je známá svou podporou bývalého prezidenta a dlouholetého vůdce země Aleksandara Vučiče. Informovala o tom agentura AP.
Vučićević byl zadržen na 48 hodin kvůli podezření z šíření paniky a nepokojů a maření spravedlnosti, uvedlo bělehradské státní zastupitelství. Vučićević bude podle prohlášení vyslechnut ve čtvrtek.
Další podrobnosti prokuratura nesdělila. Poslanci Vučičovy Srbské pokrokové strany (SNS) opustili jednání parlamentu a shromáždili se před policejní stanicí v Bělehradě, kde byl Vučićević zadržován. Vučić ve skupštině řekl, že Vučićević byl zatčen „pouze kvůli své novinářské práci“.
Vučićevičův právník Boris Bogdanović podle deníku Novosti uvedl, že nevidí žádný důvod pro to, aby jeho klient zůstával ve vazbě. Obvinění jsou podle něj velmi obecná.
Vučićević je blízkým spojencem Vučiče a jeho hlavním podporovatelem v médiích. Během dvou let protikorupčních protestů v zemi se proslavil urážením protestujících studentů i dalších Vučičových kritiků a odpůrců.
Přenos pohřbu válečného zločince
Televize Informer také v září živě vysílala pohřeb bývalého velitele armády bosenských Srbů Ratka Mladiče v Bělehradě. Mladiče tribunál OSN odsoudil za genocidu za války v Bosně.
Vučićevičovo zadržení přichází v době, kdy po vítězství studentského hnutí v předčasných parlamentních volbách 25. října přibývá v Srbsku zatčení a vyšetřování. Vítězná kandidátka studentského hnutí zatím novou vládu nesestavila.
Mezi dosud zadrženými je několik policistů, majitel soukromé banky a různí představitelé státní správy.
Do sídla televize Informer se po říjnových volbách vloupala skupina lidí a konfrontovala Vučićeviče. Ten se stal symbolem toho, co mnozí označovali za propagandu Vučičova režimu.
Vučić byl u moci od roku 2012. Jeho kritici jej vinili z autoritářství a omezování médií a opozice, což exprezident odmítá. Jeho pozicí otřáslo neštěstí z předloňského listopadu, kdy v Novém Sadu na severu země kvůli pádu nádražního přístřešku zemřelo 16 lidí.
To vyvolalo protivládní demonstrace vedené studenty, kteří požadovali vyvození odpovědnosti. Protesty přerostly v širší hnutí požadující vyšetřování korupce, nezávislost státních institucí a konec Vučičovy vlády.
Oslavy Vučićova pádu:
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