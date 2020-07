V Severní Makedonii zadrželi kamion plný migrantů, ve voze jich cestovalo 211

Kamion plný migrantů, včetně více než šesti desítek dětí, jedoucí od řeckých hranic zastavili v pondělí před půlnocí na jihu Severní Makedonie tamní policisté. Informovalo o tom severomakedonské ministerstvo vnitra. Ve vozidle bylo 211 uprchlíků.

Podle agentury MIA policejní hlídka kamion s registračními značkami hlavního města Skopje zaznamenala dvacet minut před půlnocí. Vozidlo jelo po polní cestě směrem k regionální silnici od města Gevgelija k městečku Bogdanci.

Při kontrole pak policisté v nákladním prostoru našli namačkaných 211 migrantů, mezi nimiž bylo 63 nezletilých dětí. Podle zprávy ministerstva vnitra se jednalo o 144 osob z Bangladéše a 67 z Pákistánu.

Hlídka 27letého řidiče ze Skopje zadržela a předala policejní stanici v Gevgeliji, kde si vyslechne obvinění. Z jakého trestného činu, se ukáže až po vyšetření případu.

Objevení migranti, kteří se do země dostali zjevně ilegálně, byli převezeni do přijímacího tranzitního centra v Gevgeliji, kde bude rozhodnuto, co s nimi bude dále. Předpokládá se ale, že je čeká deportace zpět do sousedního Řecka, z něhož hranici podle všeho překročili.

Hranice mezi oběma zeměmi byla v březnu uzavřena v souvislosti s šířením koronaviru. Nicméně to nezmenšilo aktivitu skupin pašeráků lidí, kteří migranty přepravují z Turecka do Řecka a pak dál do bohatších zemí Evropské unie.

Pašování většího počtu migrantů ve velkých nákladních autech hrozí velkými tragédiemi. Známý je případ z roku 2015, kdy se v chladírenském voze udusilo 71 migrantů. Kamion s oběťmi byl objeven odstavený v Rakousku nedaleko maďarských hranic. Čtyři hlavní obžalované maďarský soud o tři roky později poslal na 25 let do vězení.

Loni v jiném případu přišlo o život 39 vietnamských migrantů, kteří zemřeli rovněž v chladírenském kamionu během cesty z Belgie do Británie. Případem, v němž je obžalováno více osob, se zabývá londýnský soud.