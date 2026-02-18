V severní Kalifornii je po pádu laviny nezvěstných devět lyžařů

Po pádu laviny nedaleko jezera Tahoe v severní Kalifornii je nezvěstných devět lyžařů. Záchranáři v hornaté divočině zachránili šest dalších lyžařů, kteří lavinu přežili, ale zůstali uvěznění pod sněhem a ledem. Dva ze zachráněných skončili v nemocnici, uvedla podle agentury AP mluvčí kanceláře šerifa okresu Nevada County Ashley Quadrosová.
Kalifornií v době pádu laviny postupovala silná zimní bouře. Úřady původně informovaly o deseti pohřešovaných. Kancelář šerifa však v úterý večer místního času upřesnila, že výpravy v oblasti hory Castle Peak v pohoří Sierra Nevada se účastnilo 15 lidí, nikoliv 16, jak se původně předpokládalo. Skupina se pohybovala na takzvaných backcountry lyžích.
Do pátrací akce bylo v úterý odpoledne místního času nasazeno více než 50 záchranářů. Ztížily ji extrémní podmínky v horách severní Kalifornie. Záchranářům trvalo několik hodin se k lyžařům dostat a dopravit je do bezpečí. Museli postupovat opatrně vzhledem k riziku spuštění dalších lavin.
"Povětrnostní podmínky zůstávají krajně nebezpečné," uvedla policie s tím, že platí zvýšené lavinové nebezpečí. Podle provozovatelů místního lyžařského střediska napadlo jen za posledních 24 hodin téměř 80 centimetrů sněhu.
Lyžaře zavalila lavina v poslední den třídenní lyžařské túry ve volném terénu, sdělil AP Steve Reynaud, lavinový prognostik pro národní les Tahoe při lavinovém středisku Sierra Avalanche Center. Lyžaři strávili dvě noci v horských chatkách. Výprava vyžadovala překonávání "drsného horského terénu" až na vzdálenost 6,4 kilometru, přičemž účastníci si s sebou nesli veškeré jídlo a vybavení.
Kancelář šerifa uvedla, že na lavinu ji upozornila společnost Blackbird Mountain Guides, která výpravu vedla, a rovněž nouzové majáky, které měli lyžaři u sebe.
