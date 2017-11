před 19 minutami

Pětadvacet mrtvých a nejméně deset zraněných si vyžádala srážka dvou autobusů v Senegalu. S odvoláním na místní rozhlas o tom informovala agentura AP. Jeden autobus měl namířeno na každoroční muslimskou slavnost v Toubě ve střední části zemi, na kterou má přijet i prezident Macky Sall. Druhý autobus jel v opačném směru do města Kébémer na severozápadě Senegalu. Poutě do Touby doprovázejí tragické dopravní nehody opakovaně. Na přelomu let 2012 a 2013 zahynulo na silnicích cestou do města nejméně 26 lidí. V květnu 2000 zemřelo při vykolejení vlaku 13 poutníků.

