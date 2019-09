V Saúdské Arábii hořelo největší ropné pole světa. Zaútočil na nás dron, tvrdí stát

Do zákona o obecních volbách by se mohl dostat výslovný požadavek na vedení čestné a poctivé volební kampaně. V jeho novele to navrhla skupina opozičních poslanců STAN, TOP 09, KDU-ČSL a pirátů. Předkladatelé v čele s předsedou Starostů Vítem Rakušanem poukazují na to, že obecní volební zákon jako jediný z volebních norem takovou podmínku pro kampaň neobsahuje."Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech, politických stranách, politických hnutích nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje," zní navrhované ustanovení.