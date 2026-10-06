V sále panovalo ticho: Politik z AfD poprvé stanul v čele parlamentu

Poslanci zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku v úterý jeho předsedou zvolili zástupce Alternativy pro Německo (AfD) Tobiase Rausche. Jde o prvního politika z této protiimigrační a pravicově populistické strany v čele některého z německých regionálních parlamentů. Agentura DPA píše, že Rausche podpořilo 48 poslanců, 29 hlasovalo proti němu a pět se zdrželo. Jeden poslanec chyběl.
Server focus.de popsal, že v okamžiku ohlášení výsledku hlasování panovalo v plenárním sále zemského sněmu ticho. Prolomil jej šéf AfD v této spolkové zemi Ulrich Siegmund, který povstal a začal tleskat. Pak ho následovali další zástupci strany.
„Časy politické protipožární zdi by měly patřit minulosti,“ řekl Rausch po svém zvolení. Termínem „protipožární zeď“ (Brandmauer) je v Německu označován princip některých stran, které odmítají spolupracovat s extremisty. Rausch uvedl, že jeho strana se umí poučit z minulosti a těší se na spolupráci se všemi poslanci.
AfD před měsícem s jasnou převahou vyhrála volby do zemského sněmu v této spolkové zemi, absolutní většinu v regionálním parlamentu však nezískala.
Úterní hlasování bylo tajné, ale podporu už dříve 35letému Rauschovi vyjádřila strana Spojenectví sociální spravedlnosti a hospodářského rozumu (BSW; dříve Spojenectví Sahry Wagenknechtové). Podle ní je normální, aby nejsilnější strana ve sněmu obsadila funkci předsedy.
Alternativu pro Německo celoněmecká vnitřní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se proti tomu brání u soudu. V Sasku-Anhaltsku tajná služba místní buňku AfD jako prokazatelně pravicově extremistickou vede už od roku 2023.
Proti zvolení jejího člena do čela zemského sněmu protestovali zástupci sociálních demokratů, Zelených a Levice. Konzervativní CDU doporučila svým poslancům, aby se hlasování zdrželi.
Mezitím se AfD dál snaží o sestavení vlády. Její lídr Siegmund se chce nechat na zasedání sněmu v prosinci zvolit sasko-anhaltským premiérem. BSW ovšem odmítá přímou spolupráci s AfD a nechce s ní vstoupit do vlády.
Nevyloučila ale, že ve třetím kole hlasování o premiérovi by se mohla zdržet, což by situaci odblokovalo.
Před prvním jednáním nového sasko-anhaltského zemského sněmu se v Magdeburku na náměstí před parlamentem podle portálu mdr.de sešlo asi 500 lidí, kteří nesouhlasili se zvolením politika z AfD do tak důležité funkce. Měli s sebou například obří transparent s nápisem „Ne spolupráci s krajní pravicí“.
Alternativa pro Německo nedávno vyhrála také zemské volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku, a získala tak nejsilnější pozici ve třetím zemském sněmu. Od roku 2024 má nejvíce mandátů v Durynsku.
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