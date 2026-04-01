V Rusku zemřeli hrdinové oscarového filmu. Proč se rozhodli riskovat život?

Ruské město Karabaš, označované za nejšpinavější na světě, se proslavilo oscarovým snímkem Pan Nikdo proti Putinovi v česko-dánské koprodukci. Dokument mimo jiné zachycuje i osudy mladých mužů odcházejících na frontu. Novinářům se jejich příběhy podařilo vypátrat. Popisujeme, proč Rusové odcházejí na frontu na východě země a kolik z nich se už nevrátí.
Když do vyhledávače napíšete slovo „Karabaš“, jako jeden z prvních odkazů se vám objeví odkaz na stránku s názvem „nejšpinavější město na světě“.
Centrem města s asi deseti tisíci obyvateli v Čeljabinské oblasti je závod Karabašmed, ve městě jsou dokonce podle webu Ruské geografické společnosti kyselé deště, které ničí vegetaci. A v tomto prostředí se nachází základní škola, na které ještě do června loňského roku působil učitel Pavel „Paša“ Talankin.
Ten je hlavním hrdinou dokumentárního filmu Pan Nikdo proti Putinovi, který v polovině března získal Oscara za nejlepší dokumentární snímek. Talankin ve škole po začátku ruské invaze na Ukrajinu natáčel, jak státní propaganda proniká do školních osnov. Vloni z Ruska uprchl, záběry se mu ale podařilo propašovat a vznikl z nich tento dokument.
Tragická smrt mladých lidí
Talankin v oscarovém snímku také sleduje příběhy hned několika mladých lidí, kteří jsou mobilizovaní či se dobrovolně rozhodli jít na frontu. A díky databázi padlých vojáků, kterou vytváří ruská verze BBC a nezávislý web Mediazona, se podařilo některé příběhy ze snímku dohledat.
V době psaní textu je v databázi padlých ruských vojáků více než 200 tisíc jmen – a to se podle odhadů autorů podařilo úspěšně najít a ověřit jenom zhruba polovinu jmen.
Jeden z příběhů odehrávajících se ve městě Karabaš prožíval Maxim Kozlov. Bylo mu 22 let, když byl koncem září roku 2022 byl mobilizován. Začátkem listopadu téhož roku byl zabit poblíž města Svatove v Ruskem okupované Luhanské oblasti Ukrajiny, kam byly vyslány mobilizované jednotky, aby odrazily ukrajinskou protiofenzivu.
Novinářům z Mediazony se podařilo na ruské sociální síti VKontakte ve skupině „Náš Magnitogorsk“ najít Maximovu sestru Jekatěrinu. Ta popisovala, jak se její bratr vydal na frontu.
„Nebyl tam žádný výcvik; poslali ho rovnou k průzkumné jednotce. Naposledy jsme spolu mluvili 27. října; zavolal a řekl, že ho posílají do Svatoveho, aby pomohl první rotě. A potom už nebyl žádný kontakt,“ napsala.
„Arťome!“ křičí ženský hlas na pohřbu, který Talankin zaznamenal pouze zvukově. Natáčení pohřbů vojáků na video by totiž mohlo být nebezpečné. Podle Mediazony Arťomovi odpovídá 32letý Arťom Gluchov, rodák z Karabaše, který narukoval jako dobrovolník do Vagnerovy soukromé vojenské jednotky a zemřel poblíž Bachmutu na konci dubna roku 2023.
Další osobou, která zemřela ve válce a která se objevuje ve filmu, je starší bratr Máši, jedné ze studentek školy. Jmenoval se Konstantin Mazurin, bylo mu 30 let, byl mobilizován.
„Náhle nás opustil náš drahý a milovaný syn, bratr, otec a strýc. Konstantin Mazurin. Všichni, kdo ho znali, vzpomeňte na něj spolu s námi,“ píše se v nekrologu na sociální síti VKontakte.
V seznamu zabitých ruských vojáků je 35 osob spojených s Karabašem.
Z Karabaše až ke smrti na frontě
Příběhy jsou rozdílné, jedno je ale spojuje – ať už dobrovolně či nedobrovolně se jejich protagonisté rozhodli jít do války, kterou prezident Vladimir Putin začal 24. února 2022 proti Ukrajině.
Podle ruského prezidenta Putina jsou ti, kteří bojují na Ukrajině, „skutečnou ruskou elitou“ a válka je „společnou zkouškou všech Rusů“. Jenže data dlouhodobě ukazují, že ve skutečnosti umírá nejvíc lidí z chudých oblastí země. To pak vysvětluje, proč se karabašští muži rozhodli riskovat smrt či vážné zranění na frontě. Přitom je to z města k ukrajinské frontě téměř 1500 kilometrů.
Úmrtí se podle dat dotýkají především nejchudších Rusů. Ti se do války často hlásí dobrovolně, aby zlepšili svou finanční situaci. Za službu v armádě jim totiž ruský stát vyplácí slušné peníze, bonusy a některé regiony částku ještě navyšují – loni třeba třetina ruských regionů zvýšila platby vojákům za to, když se nechají naverbovat.
Regiony od začátku války 80krát zvýšily částku, kterou mají dostat, a platy v armádě jsou pětkrát až sedmkrát vyšší než průměrný plat ve většině regionů.
Nejvíc padlých v přepočtu na obyvatele pochází z Burjatska, Tuvy či Čukotky. A tady se ukazují spojené nádoby. „Čím vyšší je podíl chudoby v oblasti, tím vyšší je podíl úmrtí,“ míní v analýze dat autoři webu The Bell a zároveň ekonomové Alexandr Koljandr a Alexandra Prokopenková.
Podobně demografický výběr v loňském rozhovoru pro server Aktuálně popsal ruský exilový ekonom Igor Lipsic. „Nejlepší způsob, jak může rodina vyřešit své finanční problémy, je poslat otce a manžela zemřít do války,“ konstatoval tehdy.
Na druhou stranu to neplatí úplně absolutně, extrémně nízké ztráty jsou sice ve dvou největších městech – tedy Moskvě a Petrohradu –, ale také v republikách Severního Kavkazu.
Zemřeli i Putinové, Medveděvové či Jelcinové
„Rusové vzdali poslední hold soudruhovi, který hrdinně zemřel v zóně speciální vojenské operace (tak Rusové oficiálně nazývají válku na Ukrajině – pozn. red.),“ napsal v únoru roku 2023 ruský web Tarakann o události, která se stala ve vesnici Šušenskoje v Krasnojarském kraji. Osud třiatřicetiletého nebožtíka zaujal tím, že se dotyčný jmenoval Vitalij Putin.
„Většinu svého života pracoval pro RŽD (Ruské dráhy – pozn. red.) v Irkutské oblasti. Nebyl mobilizován, ale dobrovolně se přihlásil do zóny speciálních vojenských operací,“ popsal Tarakann jeho životní příběh.
Mezi ověřenými mrtvými jsou v seznamu ještě dva Putinové – a jeden muž s přezdívkou Putin. Vzpomínkový příspěvek v kyrgyzštině sice nepíše o tom, proč takovou přezdívku Donmit Ajdis Durgen-olovič dostal, fotografie (která nápadně připomíná fotomontáž a kterou zveřejnili jeho známí na sociální síti Vkontakte) napovídá, že to bude zřejmě kvůli jeho vzhledu, podobnému ruskému prezidentovi.
Kromě nich zemřel také jeden Šojgu, Gerasimov, Jelcin, devět Rasputinů či 44 Lavrovů.
Podle lednové analýzy washingtonského Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) je cena za ruský postup na frontě velmi vysoká. „Od února 2022 ruské síly utrpěly přibližně 1,2 milionu ztrát (mrtví, zranění a pohřešovaní) a až 325 tisíc mrtvých,“ vypočítává think-tank ve zprávě.
To zhruba odpovídá už zmiňovaným datům projektu 200.media Mediazony a ruské BBC. Tam se sice hovoří o 200 tisících mrtvých, jenže se jedná pouze o ty, které se novinářům podařilo ověřit minimálně ze dvou na sobě nezávislých zdrojů – a jejich autoři odhadují, že skutečných mrtvých může být až dvojnásobek.
„Při současném tempu by celkové ztráty Ruska a Ukrajiny mohly do jara 2026 dosáhnout dvou milionů,“ uvádí dále analýza s tím, že ruská armáda sice v roce 2024 převzala iniciativu na bojišti, i tak ovšem postupovala průměrnou rychlostí mezi 15 a 70 metry denně, což je pomalejší tempo než u téměř všech významných ofenziv v jakékoli válce v minulém století.
Jaký je poměr mrtvých Rusů a Ukrajinců?
„Ruská armáda utrpí na frontě značné ztráty, 30 až 35 tisíc vojáků měsíčně. V současné době je poměr ukrajinských a ruských obětí přibližně 1:8,“ řekl minulý týden ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj francouzskému deníku Le Monde.
Podle něj jsou ruské ztráty rekordní a zatímco na začátku války byl poměr zemřelých Ukrajinců a Rusů zhruba jedna ku třem, ve druhé polovině roku 2025 a v lednu a únoru 2026 ztratilo Rusko na každého ukrajinského vojáka šest vojáků a v některých oblastech osm.
Vysoký počet zemřelých vojáků má ale i Ukrajina. Prezident Zelenskyj na začátku února uvedl, že počet ukrajinských vojáků padlých na bojišti během čtyř let války s Ruskem dosáhl 55 tisíc, jenže podle odhadů analytiků je číslo podhodnocené.
Jak sama hlava Ukrajiny řekla, velké množství lidí je v evidenci jako pohřešovaní. Podle BBC ukrajinské ministerstvo vnitra před šesti měsíci oficiálně evidovalo více než 70 tisíc pohřešovaných osob – vojáků i civilistů – ale skutečné číslo může být vyšší.
Mohlo by Vás zajímat: Východní křídlo NATO bylo v pohotovosti. Původ dronu je překvapivý (celý text si můžete přečíst zde)
Sci-fi u Pokrovsku. Ukrajinci testují skelet, který nebývale posiluje lidské tělo
Jako vystřižení z filmu o Robocopovi. Ukrajinská armáda začíná na frontě používat tzv. exoskelety, které vojákům umožňují unést tuny munice a vydržet déle v akci. Moderní technologie zatím pomáhá dělostřelcům u Pokrovsku. Nasazením svých robotizovaných vojáků se Ukrajině zároveň povedlo předstihnout nejpokročilejší armády světa.
Muskova droga táhne. Objevili ji už i v Brně, západní Evropa ji bere ve velkém
Česko jako otevřená ekonomika v srdci Evropy ochotně nasává také aktuální trendy z drogové scény. Spotřeba ketaminu, halucinogenu oblíbeného návštěvníky klubů i miliardářem Elonem Muskem, se v některých českých městech za poslední rok zdvojnásobila. Ukázala to celoevropská analýza vzorků odpadních vod.
Vyřídil nás zcela obyčejný tým. Jenže ovce se neoddělily od koz, hořekují v Dánsku
Jen velmi těžko skousávají Dánové výsledek finálového utkání baráže o postup na mistrovství světa. Reprezentace, která nechyběla na závěrečném turnaji MS ani ME od roku 2016, zůstane po deseti letech opět doma. Rozhodl o tom nezapomenutelný úterní večer na pražské Letné a heroický výkon českého týmu, který sebevědomé Dány udolal v penaltovém rozstřelu.
„Největší zážitek.” Hráči dojali Koubka, na MS bude trenér raritou
Stadion na pražské Letné ovládla obrovská euforie poté, co čeští fotbalisté ve finále play off porazili v penaltovém rozstřelu Dánsko a po 20 letech postoupili na mistrovství světa. Reprezentace si na šampionátu v základní skupině zahraje dva zápasy v Mexiku a jeden v USA, a tak se oslavy nesly v mexickém duchu. Trenér Miroslav Koubek se brzy ocitl nad hlavami rozjařených hráčů.