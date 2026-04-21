V Rusku vyšetřují „extremismus“ v nakladatelství. Prověřují knihy s LGBT tematikou

Ruská policie zadržela generálního ředitele jednoho z největších ruských nakladatelství Eksmo Jevgenije Kapjeva a podrobila ho výslechu, napsal v úterý list Kommersant s odvoláním na nejmenovaný zdroj v policii. O razii nakladatelství informuje také státní agentura TASS. Vyšetřování chce odhalit okruh podezřelých z šíření knih o sexuálních menšinách (LGBT) mezi nezletilci, což je v Rusku zločin.
„S Kapjevem se konají vyšetřovací úkony v rámci vyšetřování extremismu,“ řekl TASS nejmenovaný policista.
Podle tisku jde o distribuci románu Léto v pionýrském šátku, líčícího vztah dvou chlapců na pionýrském táboře, a O čem mlčí vlašťovka, což je pokračování prvního románu po 20 letech, s již dospělými hrdiny, sepsané stejnými autorkami. Romány vyšly ve statisícovém nákladu a utržily desítky milionů rublů. Autorky raději opustily Rusko.
Loni v květnu ruská policie zadržela desítku zaměstnanců nakladatelství Eksmo po razii podniknuté v rámci vyšetřování týkajícího se „propagandy LGBT“, tedy sexuálních menšin. Na případu podle ruských médií spolupracovaly ministerstvo vnitra, federální kriminální ústředna i tajná služba FSB.
Zatčeným podle listu Kommersant hrozilo až osm let vězení. Byli podezřelí nejen z „propagandy homosexuality“, ale i z „verbování dalších osob do činnosti extremistické organizace“. Ruské úřady totiž před časem zakázaly „mezinárodní hnutí LGBT“ jako extremistickou organizaci.
Režim prezidenta Vladimira Putina potlačuje práva lidí s menšinovou sexuální orientací i těch, kteří chtějí změnit pohlaví. Šéf Kremlu se snaží vykreslit sexuální menšiny jako součást mravního úpadku Západu. Putin přitom označuje Rusko za baštu „tradičních“ hodnot a v zemi je zakázaná „propagace netradičních sexuálních vztahů“.
Po všeobecném zpřísnění poměrů po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu zakázaly ruské úřady jakoukoliv takzvanou „propagandu LGBT“ v médiích, na internetu, v knihách a filmech. Nakonec nejvyšší soud zakázal jako extremistické to, co označil za „mezinárodní hnutí LGBT“.
