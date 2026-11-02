V Rusku vypouštěl družice, teď vyrábí rakety pro Ukrajinu. „Zázračný“ Rus láme rekordy

Téměř 300 střel s plochou dráhou letu měsíčně. To je více, než před ruskou invazí na Ukrajinu vyrobila celá Evropa za rok. Nyní to vyrobí jediná firma – nizozemská společnost Destinus. Celkem už z výrobních linek sjelo 1750 střel Ruta Block 1, které využívá také ukrajinská armáda. Zakladatelem společnosti je přitom ruský fyzik a inovátor v oblasti letectví a kosmonautiky Michail Kokorič.
Začínal rok před válkou ve Švýcarsku s cílem vyvíjet vodíkem poháněná nadzvuková a hypersonická letadla. Když jeho vlast napadla Ukrajinu, vzdal se Kokorič, který v Rusku založil první soukromou družicovou společnost, ruského občanství a začal vyvíjet cenově dostupné rakety pro Kyjev. „Stydím se za to, že jsem Rus,“ napsal Kokorič v den vypuknutí války 24. února 2022.
Teď Kokorič informuje o výrazném rozšíření výroby střel s plochou dráhou letu. Podle vedení firmy jde o zásadní posun v evropském zbrojním průmyslu, který se po desetiletích omezené výroby snaží vybudovat dostatečné kapacity pro případ rozsáhlého vojenského konfliktu.
Zatímco ještě před několika lety byly střely s plochou dráhou letu vyráběny v jednotkách až desítkách kusů, nyní se jejich produkce přibližuje stovkám střel měsíčně.
Významnou roli v tomto úspěchu sehrála snaha o maximální nezávislost na externích dodavatelích. Kokorič si vybudoval vlastní výrobní kapacity pro proudové motory, trupy střel, elektroniku i naváděcí systémy. Díky tomu může lépe kontrolovat výrobní proces a rychleji navyšovat produkci.
Jednou z nejdůležitějších součástí je proudový motor T150, který pohání střely Ruta Block 1. Motor dosahuje tahu 1,5 kilonewtonu a váží přibližně 17,5 kilogramu. Destinus jej vyrábí nejen pro vlastní potřebu, ale dodává ho také dalším zbrojním společnostem.
Michail Kokorič očekává, že již v roce 2027 bude firma schopna pokrýt evropskou poptávku po proudových motorech této výkonové kategorie, včetně požadavků Ukrajiny.
Zajímavostí je také původ jednotlivých komponentů. Podle vedení společnosti neobsahují její střely žádné čínské součástky. Přestože by jejich použití umožnilo snížit výrobní náklady a urychlit produkci, firma upřednostňuje evropské dodavatelské řetězce, které mají omezit riziko závislosti na Číně.
Útoky na pozemní cíle
Samotná Ruta Block 1 je střela s plochou dráhou letu určená k přesným útokům na pozemní cíle. Podle výrobce má dolet přes 300 kilometrů a dokáže nést náklad o hmotnosti až 150 kilogramů. Během letu se pohybuje v malé výšce, kopíruje terén a díky kombinaci navigačních systémů může fungovat také při rušení satelitního signálu.
Tyto schopnosti jsou důležité především na Ukrajině, kde Rusko využívá rozsáhlé prostředky elektronického boje a protivzdušné obrany.
Ukrajinské ozbrojené síly již střely Ruta používají. Jejich bojové nasazení potvrdil v říjnu 2025 také prezident Volodymyr Zelenskyj. V červenci letošního roku navíc ruské telegramové kanály zveřejnily fotografie, které měly poukazovat právě na jednu z těchto střel.
Destinus nyní oznámil také zahájení výroby modernizované verze Ruta Block 2. Ta představuje výrazný výkonnostní posun. Nová střela má podle výrobce dosah přes 700 kilometrů a dokáže nést až 250kilogramovou bojovou hlavici.
Významnou změnou prošel rovněž způsob jejího nasazení. Zatímco první verze vyžaduje samostatné odpalovací zařízení, Block 2 může být skladována, přepravována a odpálena přímo z přepravního kontejneru. To zjednodušuje logistiku a umožňuje rychlejší přesuny i přípravu k odpálení.
Spolupráce s Německem
Na výrobě těchto střel spolupracuje Destinus s německým zbrojním gigantem Rheinmetall. Obě společnosti připravují společnou produkci v Německu, mimo jiné v závodě v dolnosaském Unterlüß, kde Rheinmetall provozuje také rozsáhlé kapacity na výrobu dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů.
Spolupráce se však neomezuje pouze na Block 2. Obě firmy připravují ještě výkonnější variantu Ruta Block 3, která by měla dosahovat vzdálenosti přes 2000 kilometrů a nést bojovou hlavici o hmotnosti až 250 kilogramů.
Takový dolet by střelu přiblížil schopnostem amerických Tomahawků, jejichž dosah se podle konkrétní verze pohybuje přibližně mezi 1600 a 2500 kilometry. Pokud by se nová Ruta dostala také na Ukrajinu, umožnila by Kyjevu zasahovat vojenské cíle hluboko v ruském vnitrozemí, včetně oblastí východně od Moskvy.
Vývoj Blocku 3 je však stále v ranější fázi a deklarované parametry zatím nebyly ověřeny v bojovém nasazení. Společnosti plánují její další testování a postupné zavádění do výroby.
Problém se skladováním
S rostoucí produkcí přichází podle vedení Destinusu také nový problém. Evropské armády totiž nejsou připraveny na skladování a nasazování tak velkého množství střel s plochou dráhou letu.
„Abychom měli dostatečné odstrašení, potřebujeme desítky tisíc raket,“ uvedl generální ředitel Michail Kokorič v rozhovoru pro Reuters. Podle něj se proto hlavní problém přesouvá od samotné výroby k praktickému využívání nových zbraní.
Evropské státy budou muset vytvářet specializované vojenské jednotky a budovat infrastrukturu pro skladování, údržbu, přepravu i vyhledávání cílů. Bez těchto schopností totiž ani rozsáhlé zásoby moderních střel nemusí znamenat skutečnou vojenskou výhodu.
Kokorič zároveň upozorňuje, že budoucnost nemusí patřit pouze nejdražším střelám s dosahem několika tisíc kilometrů. Velkou část poptávky podle něj pokryjí levnější zbraně s doletem do 1000 kilometrů, které bude možné vyrábět a nasazovat ve velkém množství.
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